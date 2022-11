Lucca: focus sul percorso nascita nell’incontro “Coltiviamo il rispetto”

Lucca, 26 novembre 2022 – Si è svolta ieri pomeriggio a Lucca (venerdì 25 novembre), in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la seconda edizione della videoconferenza “Coltiviamo il rispetto”.

L’evento, aperto alla cittadinanza, è stato organizzato dalla direzione medica dell’ospedale “San Luca” di Lucca insieme al Comune di Capannori nell’ambito dell’iniziativa “Ospedale bollino rosa” (gli ospedali italiani vicini alle donne che offrono percorsi diagnostico-terapeutici e servizi dedicati alle patologie femminili di maggior livello clinico ed epidemiologico, riservando particolare cura alla centralità della paziente).

L’incontro è stato coordinato e moderato dal medico della direzione dell’ospedale “San Luca” Sergio Ardis, insieme a Giulia Donati e Lorenzo Torrico, sempre della direzione ospedaliera di Lucca.

Dopo gli interventi dell’assessore alle pari opportunità del Comune di Capannori​ Serena Frediani e della presidente della Commissione Pari Opportunità sempre del Comune di Capannori​ Alice Pani, che hanno parlato anche del concetto di rispetto e dell’importanza del lavoro in rete, i successivi relatori sono entrati più nel dettaglio clinico-sanitario dell’argomento scelto per quest’anno: “La tutela della madre e del bambino durante il parto”.

Il direttore della struttura di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Lucca Gianluca Bracco ha ricordato che tutto il personale sanitario del settore lavora quotidianamente proprio su questi aspetti. Da qui anche il riconoscimento dell’UNICEF per l’assistenza e le cure che vengono riservate al bambino e alla mamma, ottenuto grande alla stretta collaborazione fra medici, ostetriche, infermieri e OSS.

La​ pediatra neonatologa e consulente professionale in Allattamento materno (IBCLC) ​ Maria Enrica Bettinelli ha parlato dell’elevato rischio di medicalizzazione della gravidanza e del parto e ha invitato i sanitari ad ascoltare le “narrazioni” delle mamme per capire come proporre i loro interventi. Pure il punto di vista del bambino, anche se non ci racconta storie in maniera esplicita, è meritevole di rispetto. “Oggi – ha aggiunto la dottoressa Bettinelli – dobbiamo sostenere la genitorialità, facilitando la collaborazione mediante la relazione empatica”.

Marzia Chellini, incarico di organizzazione (ICO) del Dipartimento materno infantile, in rappresentanza di tutto il gruppo delle Ostetriche dell’Azienda​, ha ricordato che a ogni nascita deve essere assicurato il massimo livello di cure, e deve essere garantita la sicurezza, in accordo il più possibile con la cultura e i desideri della coppia. Ha anche sottolineato l’importanza della buona comunicazione fra ostetrica e madre e ha evidenziato che nell’Asl Toscana nord ovest sono in corso progetti di formazione proprio su questo tema.

Laura Matteucci, presidente dell’​associazione “Paideia”, impegnata nel sostegno alla maternità e all’allattamento al seno, ha parlato dell’importanza di una comunicazione finalizzata alla creazione di una relazione genitoriale rispettosa e ha illustrato l’iniziativa “Io ti cullerò”, che prevede una serie di incontri per educare alla maternità, anche dopo il parto perché quello è il periodo in cui la donna spesso si sente più sola.

I fattori di rischio per il disagio psichico nella gravidanza e nel puerperio sono poi stati illustrati dalla psicologa del Consultorio della Piana di Lucca​ Elisabetta Bertolini, la quale ha fatto presente come non di rado le donne manifestino sentimenti di sofferenza, a volte autocensurati dal senso di colpa. Può quindi insorgere una forma di depressione, che è determinata sia da fattori ambientali che genetici. E per la diagnosi e il trattamento di queste problematiche le donne hanno bisogno di un supporto professionale.

L’ultima relazione è stata una testimonianza, in rappresentanza delle famiglie omogenitoriali, di Chiara Centenari, che ha raccontato la sua buona esperienza di parto ma anche le difficoltà di riconoscimento per l’altro genitore: tutta la comunicazione istituzionale e sanitaria è riferita sempre a una coppia eterogenitoriale. C’è anche in questo caso la necessità di un approccio e di un linguaggio più inclusivo.

Si è infine svolto un interessante dibattito sulle questioni trattate nel corso dell’incontro.

In allegato alcune foto della videoconferenza di ieri, 25 novembre (nella terza foto Maria Enrica Bettinelli e Serena Frediani)

