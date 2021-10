Lucca Film Festival e Europa Cinema: Alba Rohrwacher riceve il premio Settima Musa

Ultima giornata del festival: l’attrice italiana riceverà il premio dall’associazione Donne all’Ultimo Grido alle 19 in live streaming durante il talk al femminile all’Auditorium Banca del Monte di Lucca

Alle 21 al cinema Astra in programma il film “Skies of Lebanon”, di cui è protagonista

Lucca, 10 ottobre – Sarà una giornata costellata di incontri tutti al femminile quella di lunedì 11 ottobre, ultimo giorno dell’edizione 2021 del Lucca Film Festival e Europa Cinema, uno degli eventi di punta del panorama culturale realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. L’attrice Alba Rohrwacher, presente in live streaming alle ore 19 durante il talk al femminile all’Auditorium Banca del Monte riceverà il premio Settima Musa dell’associazione Donne all’Ultimo Grido “per l’intensità – si legge in una nota diffusa dall’associazione – con cui da sempre interpreta i diversi ruoli femminili: un’opera d’arte realizzata dall’artista lucchese Viviana Natalini”. Alle 21 al Cinema Astra è in programma “Skies of Lebanon”, di cui è protagonista. Il film, ambientato, negli anni 50, vede protagonista la giovane Alice che lascia le natie montagne svizzere per le soleggiate e vivaci spiagge di Beirut: qui si innamora di Joseph, uno stravagante astrofisico che desidera mandare il primo libanese nello spazio ma l’incombere della guerra civile minaccerà però il loro Eden.

A conferire il premio, insieme ai rappresentanti del Festival, sarà l’associazione Donne all’Ultimo Grido, partner del festival, un progetto di ascolto e di empowerment femminile che dà voce alle donne e alle loro storie “da urlo” con l’obiettivo di mettere in comunicazione esperienze, competenze e progetti per aiutare le donne a fare rete e a far sentire la loro voce.

Donne all’Ultimo Grido incontrerà il pubblico già nel pomeriggio presso l’Auditorium Banca del Monte alle 18 (Piazza San Martino, 7). All’incontro parteciperanno Morena Rossi, Presidente di Donne All’Ultimo Grido; Betty Colombo (fotoreporter testimonial Canon e Ambassador di Save the Planet); Federica Brunini (scrittrice e giornalista, autrice del best seller “Due Sirene in un bicchiere”); Emiliana Martinelli (architetto e imprenditrice nel mondo della luce) e Gabriella Campanile (manager e Vicepresidente di Donne 4.0, network che opera per il raggiungimento della parità di genere). L’incontro metterà al centro le loro storie “da urlo”, raccontando come queste si siano realizzate attraverso l’intraprendenza, la creatività e il coraggio di dar forma alla propria voce più intima, trasformandola in un vero e proprio progetto di vita. Durante l’incontro si terrà la premiazione del concorso Boccherini Connesso.

La giornata si aprirà alle 15 presso l’Auditorium Banca del Monte di Lucca, dove sarà il momento della pièce teatrale, diretta da Lavinia Andreini “Suor Angelica. Quando potrò baciarti”. Suor Angelica è un’opera lirica di Giacomo Puccini, la prima assoluta ebbe luogo il 14 dicembre 1918 al Metropolitan di New York, ed è tra le poche opere a contenere solo personaggi femminili. Suor Angelica è una donna che da sette anni vive chiusa in un convento a causa di un amore clandestino, da questa relazione ha avuto un figlio e si chiede costantemente che destino abbia avuto il figlio. L’evento vede al pianoforte Flavio Fiorini, all’organo e campane Stefano Adabbo, al flauto traverso e ottavino Sara Tomei, al violoncello Francesca Gaddi.

*Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito su prenotazione (www.luccafilmfestival.it)

Lucca Film Festival e Europa Cinema

