Lucca Fashion Weekend, la moda sfila sotto le stelle all’ex Cavallerizza

LUCCA – In passerella le creazioni di selezionati stilisti e designer hanno incantato il pubblico presente, composto da semplici cittadini, ma anche da influencer e stampa del settore entusiasta dell’iniziativa

Con una sfilata sotto le stelle negli spazi esterni dell’ex Cavallerizza si alza ufficialmente il sipario sulla prima edizione di Lucca Fashion Week(end). L’evento clou della prima giornata ha registrato il tutto esaurito con un pubblico composto di appassionati di moda e semplici curiosi – tanti rimasti al di fuori delle transenne -, e un vero e proprio parterre di influencer, addetti ai lavori e stampa di settore entusiasta dell’iniziativa.

In passerella, una dopo l’altra, hanno sfilato le collezioni di selezionati stilisti e designer del made in Italy: abiti prêt-à-porter e sartoriali, pezzi unici di moda mare e abbigliamento per la casa e ancora borse, scarpe e accessori artigianali. Creazioni esclusive esaltate dalla scenografia delle mura storiche e di Piazzale San Donato.