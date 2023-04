LUCCA, ESPLOSIONE ABITAZIONE A MONTECARLO: ESTRATTA UNA DONNA DALLE MACERIE, INDIVIDUATO IL CORPO SENZA VITA DI UN UOMO

Dalle squadre USAR dei vigili del fuoco è stata liberata dalle macerie una donna ferita, affidata poi alle cure del personale sanitario, e individuato il corpo senza vita di un uomo, marito della signora. Con il ritrovamento delle tre persone segnalate come disperse, si concludono le operazioni di ricerca. L’intervento prosegue con il recupero del deceduto, poi la messa in sicurezza dell’area e le indagini per l’accertamento delle cause.