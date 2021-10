LUCCA – entrano in vigore le ordinanze sui parcheggi residenti e visitatori.

entrano in vigore le ordinanze sui parcheggi residenti e visitatori. Sosta gratuita 0-24 negli stalli blu per chi ha permessi ZTL

Attenzione ai divieti di sosta per i quattro parcheggi straordinari

a pagamento per i visitatori della manifestazione

È stata pubblicata oggi l’ordinanza che stabilisce le nuove modalità di utilizzo dei parcheggi a pagamento all’interno e all’esterno del centro storico durante il periodo di allestimento e svolgimento della manifestazione Lucca Comics & Games 2021 per residenti nelle zone a traffico limitato (ZTL) e abbonati metro del parcheggio Carducci.

Nel periodo compreso dal giovedì 21 ottobre fino a sabato 6 novembre, per i residenti e dimoranti con permesso A1 – ZTL C (zone del centro storico esterne ai varchi) A2 – ZTL B (zone a traffico limitato del centro storico non pedonali) e A3 – ZTL A (zone a traffico limitato pedonali) ci sarà la sosta gratuita per tutto il giorno nei parcheggi a pagamento a parcometro posti all’interno e all’esterno al centro storico, con esclusione dei parcheggi in struttura e dei parcheggi in uso all’organizzazione della manifestazione, e delle aree di parcheggio poste a pagamento per i visitatori della manifestazione. I veicoli avranno l’obbligo di esposizione del permesso di accesso alla ZTL in maniera ben visibile sul veicolo

Nel periodo compreso fra giovedì 28 ottobre e martedì 2 novembre per gli abbonati Metro del parcheggio Carducci (riservato agli espositori della manifestazione) sosta gratuita in tutti i parcheggi a parcometro esterni al centro storico con esclusione dei parcheggi in struttura e in uso all’organizzazione della manifestazione, escluse anche le aree di parcheggio poste a pagamento per i visitatori della manifestazione. Gli utenti hanno l’obbligo di esporre l’abbonamento in maniera ben visibile sul veicolo;

Nel periodo compreso fra venerdì 29 ottobre e lunedì 1 Novembre per i possessori di garage nella ZTL A (zona pedonale) parcheggio gratuito in tutti gli stalli blu a pagamento a parcometro posti all’interno e all’esterno del centro storico e in quelli gialli per residenti all’interno del centro storico con esclusione dei parcheggi in struttura e per quelli adibiti in via esclusiva agli espositori o visitatori della manifestazione. Il permesso dovrà essere esibito sul veicolo. Per i residenti esterni al centro storico con permessi categorie A12-A1 e A12-A2 (zona stazione), A12 – D3 e A12 -D45 (zona via Nottolini e via Civitali) sosta gratuita in tutti i parcheggi a pagamento a parcometro posti all’esterno del centro storico, con esclusione dei parcheggi in struttura e di quelli in uso esclusivo agli espositori e visitatori della manifestazione con obbligo di esposizione del permesso di accesso alla ZTL in maniera ben visibile sul veicolo;

Infine sempre nel periodo 29 ottobre 1 novembre i titolari di permessi per accedere al centro storico che prevedono percorsi obbligati e ingressi e uscita da varchi prestabiliti potranno accedere e uscire da tutti i varchi senza l’obbligo di seguire il percorso prestabilito.

Parcheggi straordinari a pagamento istituiti per uso esclusivo dei visitatori di Lucca Comics & Games

Per l’edizione 2021 di Lucca Comins & Games saranno istituiti quattro parcheggi straordinari a pagamento per i visitatori gestiti da Metro srl. Si tratta di piazzale Don Baroni, il Polo Fiere di via di Vitricaia, parcheggi di viale Luporini (camper più parcheggio auto) e al Cimitero urbano di via delle Tagliate (area settentrionale).

Pertanto dalle ore 10:00 di giovedì 28 ottobre alle 22:00 di lunedì 1 novembre divieto di sosta con rimozione coatta a tutti i veicoli non dotati di ticket Metro in piazzale Don Baroni compresa la viabilità di collegamento con via delle Tagliate; nell’area posta fra Campo Coni e Cimitero urbano con accesso da via delle Tagliate e nel parcheggio libero accanto al parcheggio camper di viale Luporini.

Dalle 18:00 di giovedì 28 ottobre alle 22:00 di lunedì 1 novembre, divieto di sosta con rimozione coatta per i veicoli sprovvisti di ticket Metro nel parcheggio Tagliate (con esclusione della zona limitrofa al benzinaio) e nel parcheggio sottostante viale Galileo Galilei (zona mercato).

L’area parcheggio sterrata all’ingresso del Cimitero urbano (lungo via delle Tagliate) nei giorni della manifestazione sarà riservata con disco orario di due ore agli utenti dello stesso.