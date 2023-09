Lucca Effetto Cinema: ordinanza di divieto somministrazione di bevande ed alimenti in contenitori rigidi

Lucca Effetto Cinema: ordinanza di divieto somministrazione di bevande ed alimenti in contenitori rigidi

Il sindaco ha firmato un’ordinanza che riguarda il periodo di tempo in cui si svolgerà la manifestazione “Lucca Effetto Cinema”. Nel centro storico di Lucca dalle ore 19.00 di domani sabato 30 settembre fino alle ore 3.00 del giorno successivo, domenica 1 ottobre, non potranno essere introdotti né venduti per asporto alimenti e bevande di qualsiasi genere in contenitori rigidi come vetro e metallo. Sono esclusi dal provvedimento quei locali dotati di apposite aree esterne attrezzate.