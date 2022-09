LUCCA EFFETTO CINEMA AL LUCCA FILM FESTIVAL

LUCCA EFFETTO CINEMA AL LUCCA FILM FESTIVAL

Si tiene – sabato 1 ottobre dalle ore 19:00 alle ore 24:00 – dopo lo stop per i due anni di pandemia, Lucca Effetto Cinema, evento che si innesta all’interno del Lucca Film Festival, uno degli eventi di punta del panorama culturale italiano che vede la partecipazione di oltre 250 artisti performanti, realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, e che si tiene – a ingresso gratuito fino a esaurimento posti – dal 23 settembre al 2 ottobre 2022, fondato e diretto da Nicola Borrelli.

Con la direzione artistica di Irene Passaglia e Cristina Puccinelli, Lucca Effetto Cinema racchiude tutti gli eventi performativi e presenta, come ogni anno, una speciale serata dove vengono coinvolte quest’anno 25 di compagnie di teatro e di danza, ognuna delle quali produce una performance in omaggio ad un film in abbinamento ad un locale pubblico del centro storico.

L’evento è stato presentato oggi (27 settembre) nella Sala degli Specchi di Palazzo Orsetti dall’assessore alla cultura Mia Pisano, l’assessore al commercio Paola Granucci, il presidente della FCRL Mracello Bertocchini, il presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara Rodolfo Pasquini, Paolo Tacchi di Banca Generali, Eugenio Fontana della Tenuta del Buonamico, il presidente del Lucca Film Festival Nicola Borrelli e Irene Passaglia e Cristina Puccinelli della direzione artistica del Lucca Film Festival. E’ intervenuto per un saluto anche il sindaco Mario Pardini.

“Quest’anno – sottolinea la direzione artistica – la sfida più grande è stata quella di riuscire a portare in scena, dopo il periodo di stop, un evento che abbia il sapore delle edizioni passate e allo stesso tempo garantire la qualità delle performance proposte. Abbiamo inoltre contraddistinto la manifestazione riprendendo il nome originario, passando così da Lucca Effetto Cinema Notte a Lucca Effetto Cinema: questa edizione è dedicata al professore Vincenzo Placido, scomparso recentemente, il quale ha sostenuto fin da subito questo evento. Infatti il nome dell’evento stesso è ripreso dal suo libro ‘Lucca Effetto Cinema’, dove il professore racconta attraverso immagini e parole, i film che sono stati girati a Lucca, testimoniando il sodalizio tra la città e la settima arte”.

Tante micro-performance dai 5 ai 10 minuti – con pause di almeno 30 minuti fra una rappresentazione e l’altra – co-prodotte dal festival assieme alle associazioni amatoriali di recitazione e compagnie di danza non solo del territorio, ma anche della regione.

La giuria dell’edizione 2022 assegnerà il Premio Miglior performance e all’artista vincitore sarà corrisposto un premio di 500 euro, seguirà poi il premio del valore di 500€, di forniture di materiali ecosostenibili, come Miglior Scenografia dedicata ai pubblici esercizi, grazie all’azienda Naturanda di Lucca con Luca Bozzoli, sponsor di questa edizione. Saranno coinvolti anche i negozianti del centro storico, in collaborazione con Confcommercio di Lucca, Massa e Carrara, già pronti ad accogliere un’interessante iniziativa: nelle settimane precedenti all’inizio dell’evento del Lucca Film Festival, all’interno dei negozi che prendono parte all’iniziativa, i clienti potranno trovare un qr code con cui iscriversi per partecipare al contest, che prevede come premi: l’aperitivo con guest star, la partecipazione gratuita al corso di Storia del Cinema online, tenuto dal docente e direttore artistico del Lucca Film Festival, Nicola Borrelli e il catalogo del Lucca Film Festival 2022. Il vincitore permetterà al proprio negoziante di fiducia, di ottenere a sua volta, il premio vinto.

LISTA COMPAGNIE DANZA E TEATRO PARTECIPANTI:

NOME: compagnia di danza aerea AERIAL QUEEN

LUOGO: film FREAKS OUT: H&G Via San Giorgio

Film AVATAR: PULT via Fillungo 42 PERFORMANCE DI DANZA E DI TEATRO

NOME: compagnia di danza AREA LIVE 3 perfomance che si interscambiano con tre locali

LUOGO: film HAIR al locale BETTY BLUE, via del Gonfalone, 16/18 PERFORMANCE MUSICAL.

Film CHICAGO al locale VINARKIA DELLA PAVONA via Fillungo 188 PERFORMANCE MUSICAL

Film MAMMA MIA al locale PICCOLA OSTERIA piazza San Frediano, PERFORMANCE MUSICAL

NOME: compagnia “ESCODAME’” ASSOCIAZIONE ARTISTICO CULTURALE

LUOGO: film GILDA L’ATOMICA – piazza SAN FREDIANO

PERFORMANCE DI TEATRO TRASVERSALE CON DANZA ACCOMPAGNATA DA ARRANGIAMENTO MUSICALE ORIGINALE ISPIRATA AL FILM.

NOME: compagnia “LIBERO TEATRO” di Francesco Bargi e Giacomo Pellini

LUOGO: tratto dal film “TU MI TURBI” all’interno del locale IL PESCHINO – CAFFè DEL MERCATO Piazza SAN MICHELE, 17 PERFORMANCE DI TEATRO.

NOME: compagnia ASSOCIAZIONE DON FRANCO BARONI ODV

LUOGO: film QUANDO LA MOGLIE VA IN VACANZA dal titolo AL CINEMA CON MARILYN al locale BAR ASTRA Piazza del Giglio, 6 PERFORMANCE MUSICAL

NOME: compagnia di danza FUSION DANCE AND YOGA STUDIO DI VIAREGGIO

LUOGO: film FRIDA seguono danze orientali al locale LA GUERRA DI PACO in via Chiasso Barletti, 13 PERFORMANCE DI DANZA

NOME: compagnia di teatro “OK, JENNY!”

LUOGO: film CHI HA INCASTRATO ROGER RABBIT? Al locale MAGELLANO in via Olivo, 3

interno al locale PERFORMANCE DI TEATRO CON ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE DI CHITARRA

NOME: compagnia di teatro LA CATTIVA COMPAGNIA

LUOGO: film da LE IENE dal titolo: “E’ SOLO SVENUTO! LE IENE FICTION” Piazza Guidiccioni PERFORMANCE DI TEATRO

NOME: compagnia di danza e teatro TRIVIA APS (COMPAGNIA CONTRAD’ARTE)

LUOGO: film SISTER ACT al locale TURANDOT Piazza San Michele, 8 PERFORMANCE MUSICAL

NOME: compagnia di danza pole dance POLE DANCE CAPANNORI ASD

LUOGO: film ROCKY 4 nell’atrio di CONFCOMMERCIO PALAZZO SANI via Fillungo, 121 segue file allegato. PERFORMANCE DI DANZA

NOME: compagnia di teatro laboratorio di teatro TEATROMANIA BY KREATIVA

LUOGO: film MATRIX – PIAZZA SAN GIUSTO (compagnia senza locale) nei pressi dell’agenzia di viaggio Angelini PERFORMANCE DI TEATRO

NOME: compagnia di danza GIULLIET ASD

LUOGO: film ALICE IN WONDERLAND piazza Anfiteatro con locali annessi: ANGOLO TONDO – PARLASCIO – LA BRUSKETTA – OSTERIA DEL TORTELLINO DI LUCCA di fronte al locale Parlascio, per uno spazio 12×12 PERFORMANCE DI DANZA

NOME: compagnia di teatro T COME TEATRO

LUOGO: PIAZZA DEGLI SCALPELLINI con il film TOC TOC PERFORMANCE DI TEATRO

NOME: ballerina di danza orientale SILVIA MARTINELLI

LUOGO: film MATA HARI presso CORTE COMPAGNI, via Fillungo 12

HOTEL LA LUNA, Corte Compagni. PERFORMANCE DI DANZA

NOME: attrice teatrale ANTONELLA LUCII

LUOGO: presso bar MOKA via Fillungo, 103 dal titolo BASTA CHE FUNZIONI di Woody Allen, PERFORMANCE DI TEATRO

NOME: compagnia teatrale MARIANNA PERILLI – COMPAGNIE DE VOLUPTE’

LUOGO: film EYES WIDE SHUT in Piazza della Cittadella presso bar MANON LESCAUT, PERFORMANCE DI TEATRO

NOME: compagnia teatrale musicale con orchestra PALMAORCHESTRA

LUOGO: piazza San Francesco dalla serie tv MOZART IN THE JUNGLE, perfomance comprendente orchestra di 70 elementi con tre attori.

PERFORMANCE CON ORCHESTRA E TEATRALE

NOME: attrice teatrale ROSALBA BALDINELLI

LUOGO: presso OSTERIA PANE E SALE via Santa Zita, 3 con il film MATRIMONIO ALL’ITALIANA, PERFORMANCE DI TEATRO

NOME: compagnia di teatro I GIRASOGNI

LUOGO: corte della Neve presso locale CAFFE’ RISTRETTO E DELICATEZZE Via San Giorgio, 6/8 dal film LA LEGGENDA DEL PIANISTA SULL’OCEANO dal titolo “SI Può VEDERE LA FINE?”, Performance sviluppata in CORTE DELLA NEVE. PERFORMANCE DI TEATRO

NOME: compagnia di teatro e danza ART & DANZA ARABESQUE

LUOGO: film IL MAGO DI OZ presso PIAZZA ANFITEATRO, adiacenti a questi locali TRATTORIA PIZZERIA DA GHERARDO – CACIO @ PEPE – OSTERIA DEL PODERE TOSCANA TIPICA di fronte al locale Osteria del Podere Toscana,PERFORMANCE DI TEATRO

NOME: TENGU ACADEMY

LUOGO: film L’ULTIMO SAMURAI PIAZZA SAN MICHELE PERFOMANCE EVOCATIVA DI TEATRO

NOME: “STRANGER DRINKS”

LUOGO: FRANKLIN ’33 via San Giorgio, 43. PERFORMANCE ARTISTICA – MUSICALE

NOME: POSTUMI DI TEATRO SòNA SIGLA

LUOGO: Piazza Antelminelli 11:11 PERFORMANCE DI TEATRO

LOCALI PARTECIPANTI SENZA PERFORMANCE

SOUP IN TOWN: Piazza San Giusto, 6 – film GANGS OF NEW YORK LEBOWSKY: Piazza San Michele, 14 film – PINOCCHIO SCREWDRIVER: Piazza San Michele, 13 – ARANCIA MECCANICA CAFFè CASALI: Piazza San Michele, 40 – LA FEBBRE DEL SABATO SERA BAR L’AURORA: via Fillungo, – JOKER ENOTECA MARSILI LUCCA: Piazza San Michele, 38 – HARRY POTTER BAR MONICA – BARINO DI GIO’: Corso Garibaldi, 24 – STUDIO 54 OLD CITY: Via V. Veneto, 68 – STUDIO 54 DAL BARDO: via Michele Rosi, 14 – IL BUONO IL BRUTTO E CATTIVO (SPAGHETTI WESTERN) IL CICLO DI VINO: Via Michele Rosi, 7 – IL MIO NOME E’ NESSUNO (SPAGHETTI WESTERN) DE CERVECIA – TAP ROOM IL BIRRAIO: Via Michele Rosi, 17 – PER UN PUGNO DI DOLLARI (SPAGHETTI WESTERN) VINAIOLO: Via della Zecca, 1 – LO CHIAMAVANO TRINITA’ (SPAGHETTI WESTERN) 11:11: Piazza Antelminelli, 2 – STRANGER THINGS KM 0 di Dive Corso Garibaldi, 28 – AMORI E INCANTESIMI, SHAKER Corso Garibaldi, 40 – LA FAMIGLIA ADDAMS, DE CERVESIA BEER & SHOP: Via Fillungo, 92 – PEAKY BLINDERS

LICEO ARTISTICO A. PASSAGLIA DI LUCCA : La Passaglia’s street Band, parteciperà a Lucca Effetto Cinema, con un gruppo di ragazzi di 20 elementi, quasi tutti a fiato, che si sposteranno dentro il centro storico a ritmo di musica, interpretando alcuni dei brani musicali più famosi, ripresi dalle colonne sonore dei film he hanno scritto la storia del cinema. La band si esibirà dalle ore 21:30 alle ore 23:30 seguendo questo percorso: partenza Porta Santa Maria, Via Fillungo, Via Roma, Via Beccheria, Piazza Grande, Piazza del Giglio, Via Duomo, arrivo in Piazza Antelminelli.

La Compagnia dei Troubadours des Rêves: Performance prevista dalle ore 19:00 alle ore 24:00. Partenza prevista da Piazza delle Grazie, con arrivo 23:45 in Piazza del Salvatore. Sarà il pubblico della serata del primo ottobre, a cercare i personaggi per le vie più nascoste della città. La Compagnia viaggerà con un piccolo carrettino su cui terrà il materiale tecnico e che avrà anche la funzione di elemento scenico. La Compagnia dei Troubadours des Rêves attraversa le città da tempo immemore alla ricerca di sogni per trasformarli in storie da narrare. Passano di paese in paese con il loro spettacolo in continuo divenire, al quale si può assistere solo se si è disposti a pagare il biglietto: un incubo o un sogno da aggiungere al loro repertorio. Prima e durante la serata, quindi, la Compagnia manderà i propri urlatori a rilasciare, in cambio di un sogno, i biglietti attraverso i quali il pubblico potrà ottenere le informazioni necessarie per trovare il carro luminoso dei Cercatori di Sogni ed entrare nel mondo del racconto.

Durante l’attesissimo Lucca Effetto Cinema 2022 in programma la sera di sabato 1 ottobre, Over The Real presenterà una multimedia live performance incentrata sull’incontro di musica sperimentale, videoarte e installazioni audio-video interattive con le esibizioni musicali live di Alberto Papotto aka Sysiphus e Marco uBIK Bonini immersa negli ambienti scenici audiovisivi di Lino Strangis, a cura di Veronica D’Auria (C.A.R.M.A. Roma). Un evento da non perdere per immergersi nella ricerca e nella sperimentazione multimediale dell’arte contemporanea a 360 gradi. Appuntamento alle ore 21,30 presso la Biblioteca Civica Agorà, via delle Trombe 6, Lucca.

IL LUCCA FILM FESTIVAL

Il Lucca Film Festival 2022 prevede la presenza di grandi artisti del cinema, con Premi alla Carriera e Omaggi, proiezioni e masterclass. Per il primo anno, sarà consegnato il Premio Dante Alighieri Cinema Award, assegnato al regista, sceneggiatore, montatore, pittore e scrittore gallese Peter Greenaway. Oltre a Greenaway, tanti ospiti internazionali stanno animando le giornate del festival, dopo l’apertura con il regista argentino Gaspar Noé, il Premio Sguardo Senza Confini assegnato a Giuseppe Tornatore e il Premio alla Carriera a Paolo Virzì.

Il Lucca Film Festival, presieduto da Nicola Borrelli, negli anni ha omaggiato i grandi nomi del cinema internazionale da Oliver Stone a David Lynch, da Rutger Hauer a George Romero, da Paolo Sorrentino a Willem Dafoe. È uno degli eventi di punta del panorama culturale toscano, realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Banca Generali Private Wealth Management (Paolo Tacchi) e Banca Pictet sono i Main Sponsor della manifestazione e delle mostre. Il festival si avvale inoltre del supporto di Fondazione Banca del Monte di Lucca, Audi Center Terigi, Tenuta del Buonamico, Martinelli Luce, Wella, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Ministero dell’Istruzione, Ministero dell’Università e della Ricerca, Regione Toscana, Fondazione Sistema Toscana, The Lands of Giacomo Puccini, Lucca Promos, Comune di Lucca e della collaborazione e co produzione di Provincia di Lucca, Teatro del Giglio di Lucca, Fondazione Giacomo Puccini e Puccini Museum – Casa Natale, Casa d’arte San Lorenzo, Fondazione Carlo Ludovico Ragghianti, Accademia Cinema Toscana, Octocom, Accademia di Belle Arti di Carrara, Istituto Luigi Boccherini e Liceo Artistico Musicale e Coreutico Augusto Passaglia. Si ringraziano anche Federazione Italiana Teatro Amatori (FITA), A.C.S.I. Associazione Centri Sportivi Italiani, Robert F. Kennedy Human Rights Italia, la Direzione Regionale di Trenitalia, Associazione Talea, Unicoop Firenze, Confcommercio delle Province di Lucca e Massa Carrara, il Corso di Laurea in Discipline dello Spettacolo e della Comunicazione del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa, Università degli Studi di Firenze, Associazione Donne all’Ultimo Grido, Circolo del cinema di Lucca, Cineforum Ezechiele 25:17, Corte Tripoli Cinematografica, Uicc, Cinit, Fedic, Ucca, Fic, Photolux Festival e Lucca Classica Music Festival per la collaborazione.

