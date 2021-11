LUCCA EDUCA”: WEBINAR CON SOFIA VISCARDI E IRENE GRAZIOSI YOUTUBER E INFLUENCER,

il 4° dei 5 INCONTRI PER GENITORI E EDUCATORI

Un percorso per comprendere e sostenere giovani e adulti nel percorso di crescita

Lucca, 15/11/2021– La rassegna Lucca Educa prosegue, nel quarto dei cinque incontri organizzati da Zefiro Società Cooperativa Sociale grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca; “Dimmi che vuoi avere Venti anni senza avere Venti anni”, saranno ospiti Sofia Viscardi e Irene Graziosi you-tuber e influencer creatrici di “Canale di Venti” su you tube e “Profilo di Venti” su Instagram.

Il format “Venti” si rivolge ad un pubblico giovane, proprio come le loro ideatrici, offrendo un palinsesto fatto di interviste, monologhi approfondimenti, letture. Come sostiene Sofia, Venti è una sorta di “guida alla sopravvivenza per ventenni dispersi” dove l’obiettivo non è insegnare come si fa ad avere vent’anni, ma confrontarsi, approfondire la realtà che ci circonda e provare a dare degli strumenti per provare a capire insieme il complicato mondo circostante.

Il loro modo di comunicare è informale e diretto e cerca di non far sentire mai nessuno giudicato. “Crediamo che il passaggio di informazioni da una generazione all’altra sia importantissimo: le persone che appartengono alle generazioni prima della nostra hanno molto da insegnarci! Il problema è che in questo momento noi navighiamo in un mondo che loro non conoscono minimamente, dunque è molto complicato comunicare. C’è chi pensa sia una questione di linguaggio, ma il punto non è parlare come noi, ma parlare con noi”

Partiremo proprio da questo per conoscere la loro realtà, i nuovi metodi di comunicazione dei più giovani e interrogarci sulle differenze generazionali che spesso rischiano di creare barriere invece che ponti.

“Dimmi che vuoi avere Venti anni senza avere Venti anni”, GIOVEDI’ 18 NOVEMBRE, ORE 21:00. L’incontro si svolgerà in webinar su zoom e verra trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Zefiro: “Zefiro Cooperativa”. Per accedere al webinar sarà sufficiente cliccare sul link pubblicato sulle pagine social di Zefiro.

Per maggiori informazioni contattare agenziaformativazefiro@gmail.com anche ai numeri 0583/1386251 e 344/227052