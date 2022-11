Lucca e Valle del Serchio: le iniziative di sensibilizzazione contro la violenza di genere

26 novembre 2022 – Una serie di iniziative organizzate, insieme ad enti, associazioni e forze dell’ordine, per sensibilizzare la cittadinanza contro la violenza di genere.

Si sono svolte nella giornata di ieri (venerdì 25 novembre) e hanno visto il personale del progetto Codice Rosa dell’Azienda USL Toscana nord ovest – insieme ai Comuni di Lucca e Castelnuovo di Garfagnana, alla Provincia di Lucca e alla Polizia di Stato – interagire con la cittadinanza e distribuire le ormai tradizionali rose color arancio (colore assunto come simbolo della lotta alla violenza di genere) realizzate all’uncinetto dalle infermiere e da altre operatrici sanitarie, insieme anche alle loro mamme e nonne.

Le iniziative di sensibilizzazione hanno visto la collaborazione di tutti i soggetti che fanno parte della “rete integrata” che lavora quotidianamente per prevenire e contrastare questo terribile fenomeno.

In allegato alcune foto delle iniziative che si sono svolte ieri a Lucca (quatttro foto in Piazza San Michele) e in Valle del Serchio (le altre due foto)