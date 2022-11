Lucca e Valle del Serchio: anche i centri trasfusionali partecipano alle iniziative di sensibilizzazione contro la violenza di genere

Lucca, 26 novembre 2022 – Anche i centri trasfusionali di Lucca, Castelnuovo Garfagnana e Barga hanno partecipato alle manifestazioni organizzate ieri (venerdì 25 novembre) in occasione della Giornata internazionale contro la violenza di genere.

Il personale delle strutture dell’ambito di Lucca ha infatti contribuito a dare un forte segnale di rifiuto di ogni forma di violenza e ha chiesto anche ai donatori di diffondere questo messaggio nei loro ambienti familiari e di lavoro.

“Colgo l’occasione – evidenzia il direttore della Medicina trasfusionale Rosaria Bonini – per ringraziare per la professionalità e la disponibilità dimostrate i nostri operatori e le associazioni di volontariato, che sono sempre al nostro fianco in tutte le iniziative che organizziamo”.

In allegato una foto di gruppo realizzata ieri (25 novembre 2022) al Centro trasfusionale di Lucca