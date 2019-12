Lucca e Piana: La pioggia intensa e continua caduta dal pomeriggio di venerdì, sta defluendo senza creare problemi

Lucca e Piana: La pioggia intensa e continua caduta dal pomeriggio di venerdì, sta defluendo senza creare problemi nel reticolo dei canali gestiti dal Consorzio di Bonifica in lucchesia e nella Piana. Livelli alti nei corsi d’acqua che restano tutti all’interno degli argini. Le piogge concentrate maggiormente sui rilievi collinari mandano in piena la Freddana che alla stazione di Mutigliano alle 8 di sabato ha superato il primo livello di guardia per poi rientrare già alle 12, senza causare danni.

In atto la piena del Fiume Serchio salito anch’esso sopra il livello di guardia, come ha registrato verso le 12,00 la stazione di Monte San Quirico. Queste le cumulate di pioggia caduta nelle prime 24 ore dell’evento, registrate alle stazioni di Pescaglia (128mm), Borgo a Mozzano (100,6mm), Villa Basilica (75mm), Aquilea (69mm), Chiatri (62,4mm), Capannori (54,4mm) e Lucca (44,2mm).Nonostante i livelli critici il sistema idraulico regge senza criticità finora segnalate alla centrale operativa del Consorzio di Bonifica dove gli uomini sono a lavoro per garantire la sorveglianza e il presidio fino a conclusione dell’evento

Il personale rimane disponibile per le segnalazioni dei cittadini al 348/8867459

#Maltempo #allertameteoTOS