Lucca è la Città della solidarietà: 12 consiglieri attivano su Eppela una raccolta di fondi per la 17enne e gli altri superstiti del crollo di Torre

“Lucca è la Città della solidarietà. Garantiamo insieme un primo e immediato aiuto alla ragazza 17enne e agli altri superstiti del crollo della palazzina di Torre”.

A lanciare la gara di solidarietà sono 12 consiglieri e consigliere comunali lucchesi, che in tal senso hanno avviato una raccolta di fondi online sul portale lucchese di crowdfunding Eppela. Questo il link per effettuare la donazione: www.eppela.com/projects/9127.

Per partecipare attivamente, basta cercare sulla piattaforma la causa “Aiutiamo la 17enne e i superstiti del crollo di Torre” (https://www.eppela.com/ projects/9127) ed effettuare una donazione tramite carta di credito. I consiglieri promotori dell’iniziativa sono Enzo Alfarano, Daniele Bianucci, Silvia Del Greco, Gianni Giannini, Chiara Martini, Cecilia Lorenzoni, Serena Mammini, Gabriele Olivati, Francesco Raspini, Valentina Rose Simi, Lia Stefani e Ilaria Vietina.

“Abbiamo pensato a questo piccolo gesto, perché in tanti cittadini ci stavano chiedendo cosa potevano concretamente fare, per fornire il proprio contributo di fronte a questa immane tragedia, che ha colpito tutti in maniera profonda – spiegano i consiglieri – Infatti, c’è molta gratitudine nei confronti delle istituzioni, delle forze dell’ordine e dei volontari, che si sono attivati per i soccorsi. E abbiamo registrato anche un grande e diffuso desidero di partecipazione e collaborazione, da parte di tanta gente comune. Da lì la decisione di partire con questa prima raccolta di fondi: e ci faremo personalmente garanti affinché tutto quanto raccolto sia effettivamente e direttamente destinato alla giovane 17enne e a tutti gli altri superstiti del crollo. Ringraziamo fin da ora chi vorrà partecipare: per dimostrare assieme, una volta di più, che Lucca è la Città della solidarietà”.