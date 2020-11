LUCCA: DITTA TRANCIA CAVO ELETTRICO, SERVIZIO ELETTRICO RIPRISTINATO IN TEMPI RAPIDI

Lucca, 11 novembre 2020 – Questa mattina, intorno alle ore 11:45, nella zona di via Barsanti e Matteucci a Lucca, una ditta che lavorava in un’area privata ha tranciato un cavo interrato della linea elettrica che fornisce elettricità ad alcune porzioni dei quartieri Sant’Anna e San Donato.

Il fatto ha provocato un disservizio elettrico per un gruppo di utenze servite dal tratto di linea interessata. I tecnici E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, sono intervenuti immediatamente e, coadiuvati dal Centro Operativo che ha eseguito manovre in telecomando, hanno restituito energia a tutte le utenze in tempi rapidi. Adesso le squadre operative dell’azienda elettrica stanno operando sul posto per procedere alla sostituzione del cavo danneggiato, senza ulteriori disagi per la clientela.

E-Distribuzione si scusa e ricorda di essere a sua volta danneggiata per un errore commesso da terzi.