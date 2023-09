Lucca dei lettori: 2/a edizione con Paolo Nori, Agnese Pini, Luca Ricci e Alba Donati

In programma presentazioni, talk, incontri con gli autori, reading e passeggiate letterarie all’insegna del messaggio “Leggere cambia tutto” che accompagna la manifestazione sin dalla nascita e che quest’anno, in occasione del centenario di Italo Calvino, si intreccia a un percorso sul tema della fiaba

Lucca, 26 settembre 2023 – Paolo Nori, Agnese Pini, Luca Ricci, Alba Donati: sono solo alcuni dei protagonisti della 2/a edizione di Lucca dei lettori, prima tappa in territorio lucchese del festival diffuso La città dei lettori, che ogni anno porta in Toscana autori, illustratori, traduttori e curatori di primo piano a cura di Associazione Wimbledon APS con la direzione di Gabriele Ametrano. Appuntamento domenica 1 ottobre a Palazzo Pfanner (via degli Asili 33) con presentazioni, talk, incontri con scrittrici e scrittori, reading e passeggiate letterarie legati dal “Leggere cambia tutto”, il messaggio che accompagna la manifestazione sin dalla nascita e che quest’anno, in occasione del centenario di Italo Calvino, si intreccerà ad un percorso legato al tema della fiaba. Lucca dei lettori è possibile grazie al patrocinio di Ministero della Cultura, al patrocinio e sostegno di Regione Toscana, in collaborazione con Palazzo Pfanner e in partnership con Libreria Lucca Sapiens (Ingresso gratuito, info: www.lacittadeilettori.it).

Tra le iniziative da non perdere: alle 12.30 la scrittrice e poetessa Alba Donati, in dialogo con Gabriele Ametrano, racconterà al pubblico “La libreria sulla collina” (Einaudi), viaggio in una libreria microscopica in un paesino sperduto sulle colline toscane, portentosa come una scatola del tesoro. Dai bambini che entrano in corsa alle marmellate letterarie, da Emily Dickinson a Pia Pera, le giornate nella Libreria Sopra la Penna a Lucignana sono ricche di calore, di vite e storie, fili di parole che legano per sempre. Avanti con Paolo Nori, che alle 16.30 sarà il protagonista di una lectio a partire da “Vi avverto che vivo per l’ultima volta. Noi e Anna Achmatova” (Mondadori), indagine sulla vita della poeta russa Anna Achmatova, nata nei pressi di Odessa nel 1889 e morta a Mosca nel 1966, “suora e prostituta” per i critici sovietici, esclusa dall’Unione degli scrittori, privata degli affetti più cari e diventata, durante la seconda guerra mondiale, la voce più popolare della Russia sotto l’assedio nazista. E ancora Luca Ricci, che alle 18.30 leggerà brani dai suoi romanzi “Gli autunnali”, “Gli estivi”, “Gli invernali” e “I primaverili” (La Nave di Teseo), storie di ossessione e d’amore in tutte le loro forme, e la scrittrice e giornalista Agnese Pini, che alle 19.30 introdurrà il romanzo “Un autunno d’agosto” (Chiare Lettere), l’eccidio nazista di San Terenzo Monti a partire dalla vicenda reale della sua famiglia, insieme allo scrittore Marco Vichi.

La giornata a Palazzo Pfanner si aprirà alle 10.30 con letture di estratti dal “Il barone rampante” di Italo Calvino interpretate da Silvio Barbiero e a cura di Mare Alto Teatro, nell’ambito del centenario dalla nascita dello scrittore. Si prosegue alle 11.00 con “Paesaggi letterari”, il format di itinerari a piedi alla scoperta dei luoghi del festival a cura di Serena Jaff e Francesca Ciappi, che condurrà i partecipanti tra storie e curiosità di Palazzo Pfanner (prenotazione gratuita obbligatoria a paesaggiletterari@lacittadeilettori.it) e alle 11.30 con “I colori dell’Eros”, incontro del ciclo “Trilogia dell’Eros” a cura di Emanuele Coen con Enrico Fornaroli, docente dell’Università di Bologna, e la fumettista Arianna Melone. Ancora, alle 17.00, un nuovo appuntamento con Paesaggi Letterari, questa volta con un reading da “Il giardino di Italo” (Ponte alle Grazie) di Enzo Fileno Carabba (prenotazione gratuita obbligatoria a paesaggiletterari@lacittadeilettori.it), e alle 17.30 la presentazione del volume collettivo “Il piacere della lettura” (Pacini Fazzi Editore), insieme agli autori Lina Bolzoni, Massimo Marsili, Marco Vigevani e Massimo Zenari e al curatore Pierpaolo Orlando.

“Siamo lieti di ospitare Lucca dei lettori – dice Alessandro Pfanner, proprietario di Palazzo Pfanner – e per il futuro della città auspichiamo che iniziative simili possano essere sempre più numerose. La sinergia con Gabriele Ametrano si rinnova per il secondo anno consecutivo con grande soddisfazione e con un programma di alta qualità, tanto più apprezzabile in quanto la lettura ha grande necessità di essere promossa, soprattutto in questo momento storico”.

Il percorso de La città dei lettori – partito il 25 maggio e già passato da Prato, Firenze a Villa Bardini, tradizionale fulcro e cuore della manifestazione, Poggibonsi (Si), San Miniato (Pi), Grosseto, Arezzo, Montaione (Fi), Villamagna (Pi), Monteriggioni (Si), Calenzano e Bagno a Ripoli (FI) – continuerà a Campi Bisenzio (Fi) dal 18 al 19 ottobre e a Impruneta (Fi) dal 26 al 27 ottobre.

Otto le province toccate, per raggiungere un pubblico sempre più ampio in piccoli e grandi centri, aderendo al Patto regionale per la lettura promosso dalla Regione Toscana e ai Patti per la lettura delle città che hanno ricevuto il riconoscimento “Città che legge” del Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

