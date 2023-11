Lucca: Dalle ore 24.00 tutte e 7 le squadre della provincia sono impegnate su interventi legati agli alberi caduti sulle sedi stradali

Lucca: Dalle ore 24.00 tutte e 7 le squadre della provincia sono impegnate su interventi legati agli alberi caduti sulle sedi stradali che hanno creato disagi ad alcuni automobilisti bloccati. La Sarzanese Valdera in località Compito è chiusa e presidiata dai carabinieri.

In conseguenza di questi eventi è stato istituito il Coi (centro operativo intercomunale) a Castelnuovo Garfagnana.

Dalle 24.00 alle ore 07.00 sono stati evasi 35 interventi, per un totale di 115 ancora in coda.

Assieme a vigili del fuoco stanno operando anche i comuni e la provincia.

Viareggio – Alle ore 5.30 la squadra del distaccamento di Viareggio, con un APS e l’autobotte, è intervenuta in via dei Lecci 195 per l’ incendio di un caravan.

All’arrivo della squadra il mezzo era già completamente bruciato.

Sul posto anche i carabinieri di Viareggio e il 118 per assistere il proprietario del mezzo che si è leggermente ustionato ed è stato accompagnato al pronto soccorso.