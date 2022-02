Lucca curiosa – Passeggiata guidata – Cattedrale di San Martino

DOMENICA DALLE ORE 11:00 ALLE 12:30 Lucca curiosa – Passeggiata guidata – Cattedrale di San Martino



***Prenotazione obbligatoria inviando una mail a annalisa.marraccini@gmail.com***

Lucca nasconde dentro le sue mura segreti di storie lontane e spiriti di epoche passate.

Una passeggiata tra leggende, fiabe e novelle popolari,

alla ricerca di antichi spettri, diabolici folletti e strane creature che popolano la città.

Conosceremo Linchetto, un folletto dispettoso che si divertire a indispettire i passanti; lo spettro di Lucida Mansi che nelle notti senza luna vaga sulle mura; e molti altri.

Ritrovo: Piazza del Duomo (davanti a San Martino)

Durata: 1 ora e mezzo

Prezzo: 10€ a persona e gratuito per i bambini fino a 12 anni

Per info e prenotazione:

mail: annalisa.marraccini@gmail.com

cell: 3476960039



“Lucca, la luna è il silenzio della notte”

di Paolo Lazzerini Arte In copertina:“Lucca, la luna è il silenzio della notte”di Paolo Lazzerini Arte Pietrasanta via Barsanti 43

Lucca piazza San Giusto 3

Per partecipare è OBBLIGATORIO rispettare le norme di sicurezza

E quindi:

– Essere in possesso del GREEN PASS

– Utilizzo della MASCHERINA FFP2;

– Mantenere la DISTANZA INTERPERSONALE;

– Lavarsi le mani con acqua e sapone o in alternativa col gel igienizzante ad inizio e fine attività;

– Evitare lo scambio di materiali tra le persone durante lo svolgimento dell’attività

Professione svolta ai sensi della Legge n. 4/2013