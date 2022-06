Lucca Crea porta gli autori di libri ad incontrare i bambini nelle scuole

Matteo Francini ha raccontato il suo “La casa ai confini del mondo” agli alunni delle Dorotee

Lucca, 7 giugno 2022 – Una bella mattina di racconti, fantasia, creatività e letteratura per bambini. Lucca Crea porta ogni anno decine di autori, scrittori e fumettisti ad incontrare gli studenti del territorio: lunedì gli alunni della Scuola Primaria Paritaria Santa Dorotea di Lucca hanno potuto ascoltare dalla voce di Matteo Francini, il racconto della suggestiva storia del suo romanzo “La casa ai confini del mondo”. Dal 2017 decine di talenti hanno dato forma a nuove storie per bambini e ragazzi, grazie al progetto nazionale A “Caccia di storie”, promosso da Lucca Comics & Games e Book on a Tree in collaborazione con Edizioni PIEMME – Il Battello a Vapore e Amref Health Africa. Tra i partecipanti della terza edizione di questa innovativa iniziativa di scouting editoriale, anche Matteo Francini, scelto nel suo gruppo di 11 potenziali scrittori e scrittrici per pubblicare il suo primo libro proprio con Edizioni PIEMME – Il Battello a Vapore. Matteo Francini si era aggiudicato la borsa di studio “Miriam Dubini”, promossa in memoria della straordinaria autrice italiana prematuramente scomparsa, dall’associazione Amref Health Africa.

La ricerca di aspiranti autrici e autori e delle loro storie inedite non si ferma qui: anche quest’anno Lucca Comics & Games continua a rinnovare l’attenzione ai giovani emergenti e nelle prossime settimane – insieme a Book on a Tree – annuncerà il vincitore dell’edizione 2021/2022 e lancerà il bando che darà vita alla prossima ricerca di cacciatori di storie.