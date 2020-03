follamento in un bar sulla via Pesciatina, nel successivo sopralluogo, gli agenti hanno trovato la situazione in regola. Una terza pattuglia si è dedicata alle stesse attività di verifica nel centro storico e prima periferia utilizzando poi una vettura dotata megafoni per invitare i cittadini al rispetto delle norme. Nella serata è stato accertato il rispetto degli orari di chiusura di locali ristorazione, bar e pub, nel centro storico e in periferia per un totale di 107 esercizi trovati tutti chiusi. Per aggiornamenti è possibile registrarsi al canale ufficiale Telegram del Comune di Lucca occorre scaricare l’app Telegram,

collegarsi a questo link https://t.me/comunelucca e cliccare su

“unisciti”. Per registrarsi al nuovo portale della Protezione Civile del Comune di Lucca, cliccare qui: www.comune.lucca.it/ infopop

Controlli della Polizia municipale ieri (11 marzo) per verificare l’applicazione delle norme emanate dal Governo per l’emergenza #coronavirus . Pattuglia in via Romana e poi viale Luporini con valutazione e presa consegna del modello di autocertificazione allo spostamento delle persone. Una seconda pattuglia è stata impegnata nel controllo degli assembramenti nei locali: dopo una segnalazione di af