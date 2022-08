LUCCA: CONTROLLI A LOCALI: SANZIONATO “IL RUSTICHETTO”

In data 03.08.2022 personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale – Questura di Lucca, dei Carabinieri e della Polizia Municipale, nell’ambito di un servizio congiunto dedicato a controlli amministrativi agli esercizi commerciali, effettuava un sopralluogo presso il bar ristorante denominato “Il Rustichetto” sito in Lucca, via Romana n. 3300, ove era in atto la serata a tema denominata “MAMBA” alla quale hanno partecipato oltre 1400 persone. Gli operatori, verificate le relative autorizzazioni ed accertato l’ampio superamento della capienza autorizzata con la licenza temporanea di pubblico spettacolo e rilevata la mancanza di adeguate misure di sicurezza in base al numero dei presenti, ordinavano la cessazione immediata dell’attività facendo defluire il pubblico all’esterno del locale. Le numerose persone fatte confluire fuori dal locale si sono riversate nella via Romana creando criticità per la viabilità per la quale è stato necessario richiedere l’intervento di personale della Squadra Volanti della Questura, del Radiomobile dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Municipale del Comune di Lucca.

Al titolare sono state contestate le violazioni penali previste dagli artt. 68 e 80 TULPS e la sanzione amministrativa di cui all’art. 666 C.P. inerenti la verifica sulla solidità e sicurezza dell’edificio e uscite di sicurezza, nonché la mancanza di licenza per esercizio di attività di pubblico spettacolo.