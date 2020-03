LUCCA – Continuano i controlli della Polizia Municipale

Continuano i controlli della Polizia Municipale per far rispettare le norme espresse dai decreti per limitare la diffusione del coronavirus.

Controllati sia i negozi sia le persone, con posti di blocco sulle vie principali e periferiche del territorio comunale.

Controllo sulle autocertificazioni delle persone si sono svolti in centro storico senza rilevare infrazioni.

Sono stati verificati 59 locali ed effettuati sopralluoghi dietro segnalazione che non hanno evidenziato irregolarità ad eccezione di una persona sorpresa ad abbandonare rifiuti in via Don Minzoni, nella giornata di venerdì, e per questo sanzionata.