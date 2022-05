Lucca, 16 maggio 2022 – L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica che il call center per la prenotazione delle prestazioni in libera professione nell’ambito territoriale di Lucca (ex ASL 2) – causa trasferimento di sede – nella giornata di mercoledì 18 maggio sarà attivo solamente dalle ore 12 alle 17.