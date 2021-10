Lucca Comics&Games, venerdì 29 ottobre presentazione di Kerigma! –

Il gioco ispirato agli Atti degli Apostoli

Venerdì 29 ottobre alle 12.30 nella chiesa del Suffragio, verrà presentato ufficialmente il gioco Kerygma! ispirato agli Atti degli Apostoli (l’evento è a ingresso libero, fino ad esaurimento posti, basta esibire il green pass). Insieme all’ideatore iniziale, l’evangelico Mauro Granducci, saranno presenti: l’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti, Francesca Fazzi presidente di Lucca Crea e Domenico di Giorgio autore della dV Giochi. Coordinerà il panel Tiziano Antognozzi.

Kerigma! è stato creato infatti in collaborazione con l’Arcidiocesi di Lucca e dV Giochi, da un’idea di Granducci poi condivisa e sviluppata da esperti (credenti e non credenti) di Lucca Crea. Si tratta di un prototipo avanzato che sarà testato durante Lucca Comics&Games da gruppi di giovani: è ancora possibile iscriversi ai test che si svolgeranno nel Salone del Vescovato di Lucca sabato 30 e domenica 31 ottobre dalle 15 alle 18. Per partecipare ai test basta avere più di 13 anni, compilare il form di iscrizione su www.diocesilucca.it/giovani e avere il green pass.