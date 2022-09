Lucca Comics: per i temporary store gli operatori devono presentare la segnalazione di inizio attività entro il 30 settembre

La giunta ha fissato le limitazioni per questa tipologia di attività commerciale durante i giorni del festival del fumetto.

Sì ai temporary store anche per l’edizione 2022 di Lucca Comics and Games, ma la loro presenza sarà limitata da tutta una serie di regole stabilite dalla giunta comunale attraverso un’apposita delibera.

Intanto, la finestra utile per aprire questa tipologia di attività nel centro storico durante i giorni di Lucca Comics va da oggi fino a venerdì 30 settembre: entro questa data infatti dovrà essere presentata la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) attraverso il portale Star Suap da quanti intendono attivare un negozio temporaneo.

Come nelle passate edizioni, ogni operatore commerciale potrà aprire un solo temporary store e non potranno essere venduti prodotti alimentari, ma ci si dovrà limitare a merce attinente alla manifestazione: per questo il rilascio del permesso per la vendita sarà subordinato al consenso di Lucca Crea. In particolare, la segnalazione certificata di inizio attività dovrà contenere la descrizione dei prodotti, il luogo della vendita, le date di apertura e chiusura del temporary. Sarà vietata la vendita di oggetti che potrebbero essere utilizzati come mezzi di offesa o che comunque possano compromettere l’incolumità pubblica. L’amministrazione comunale e gli altri Enti competenti effettueranno i controlli necessari sulle certificazioni e le dichiarazioni previste dalla normativa vigente di settore.

