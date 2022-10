Lucca Comics & Games_Campfire saranno 120 gli avamposti del festival in Italia

Lucca, 7 ottobre 2022 – Tornano i Campfire di Lucca Comics & Games. Il grande community event si trasformerà ancora una volta in un festival diffuso su tutto il territorio nazionale grazie al coinvolgimento dei principali negozi specializzati in fumetto, giochi e narrativa fantasy. Questi indispensabili luoghi dove si condividono le passioni diventeranno gli avamposti di LC&G in tutta Italia per offrire intrattenimento culturale al pubblico più attivo che c’è.

Saranno 120 i campfire della rete di Lucca Comics & Games 2022, luoghi dove gli editori proporranno contenuti speciali e le uscite del momento, in filo diretto con le attività svolte a Lucca. 17 le regioni coinvolte, dalla Provincia Autonoma di Trento alla Sicilia, passando per la Sardegna, la Valle d’Aosta, l’Abruzzo, la Campania, l’Emilia-Romagna, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, la Liguria, la Lombardia, le Marche, il Piemonte, la Puglia, la Toscana, l’Umbria, il Veneto. L’elenco completo di tutti i campfire è disponibile nella sezione CAMPFIRE sul sito https://www.luccacomicsandgames.com/it/2022/home/.

L’accesso ai campfire sarà gratuito, e seguirà le norme applicate per la vendita al dettaglio.

Ma cosa succederà nei campfire? Quali saranno gli editori presenti?

Wizards of the Coast per la prima volta scende in campo con i campfire promuovendo sessioni di gioco di ruolo con Dungeons&Dragons ed eventi dimostrativi di Magic The Gathering. Serate e giornate dedicate a conoscere e scoprire giochi che ormai sono entrati nella mitologia ludica.

Asmodee scende in campo con due proposte editoriali. La prima riguarda Incipit. Il gioco di Q2SS! (Quei Due Sul Server). Ogni Storia ha un inizio. L’attività pensata per i campfire è incentrata sul far giocare a Incipit organizzando una giornata demo nei negozi tra il 21 ottobre a il 1° novembre 2022, con un contest correlato a livello locale (nel campfire/negozio) e nazionale, gestito direttamente da Q2SS. La seconda riguarda Dixit. Un’immagine vale mille parole! un gioco di carte e di narrazione che mette al centro la fantasia; un gioco sorprendente, conviviale e divertente da giocare in famiglia e con gli amici, insomma grandi classici che non deludono mai e che per i camfpire 2022 si presentano con un mini puzzle in super esclusiva Lucchese!

DV Giochi propone due anteprime assolute: Not That Movie + Tilt e L’assedio di Runedar. Nei campfire sarà possibile giocare, per la prima volta, insieme ad altri curiosi e appassionati di gioco da tavolo.

In Not that Movie! il gioco dei titoli spezzati, non serve essere esperti di cinema per divertirsi: contiene più di 25.000 film che nessuno ha mai visto!

Tilt si basa sull’assunto che la nostra mente è affollata da tanti concetti diversi e casuali: cose da mangiare, canzoni pop, siti web… Riuscire a trovare la parola giusta sotto pressione può diventare una vera impresa e… mandare i giocatori in tilt! Con le 200 carte la sfida assume ritmi sempre incalzanti e diverte proprio tutti! Il gioco sarà in vendita in anteprima in tutti i campfire dal 21 ottobre, con una settimana di anticipo rispetto all’uscita ufficiale programmata per il 28 ottobre.

L’assedio di Runedar è l’edizione italiana di The Siege of Runedar, il nuovo gioco fantasy cooperativo ideato da Reiner Knizia nel quale il giocatore avrà la statura di un nano; ma avrà anche la stoffa dell’eroe? Anche in questo caso il gioco sarà in vendita in anteprima in tutti i campfire dal 21 ottobre, con una settimana di anticipo rispetto all’uscita ufficiale programmata per il 28 ottobre.

Poliniani torna con il proprio Road to Campfire: un tour di autori che gireranno il maggior numero possibile di negozi per incontrare il pubblico, firmare copie dei propri libri creando un’occasione di incontro fuori dagli schemi.

Tutte le attività realizzate in esclusiva per la rete italiana dei campfire sono pensate per valorizzare l’esperienza in-store e massimizzare così il coinvolgimento del fan con il suo negoziante di fiducia.

Tutto il programma è consultabile nella sezione PROGRAMMA sul sito https://www.luccacomicsandgames.com/it/2022/home/.

