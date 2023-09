LUCCA COMICS & GAMES E I 100 ANNI DELL’AERONAUTICA MILITARE

Vieni a vivere avvincenti sfide aeree con sessione libere di gioco a Wings of War/Wings of Glory e la presentazione del nuovissimo

S.55 – wings over the Atlantic, con Andrea Angiolino e Max Pinucci

Con il progetto “LIT IN LIS” e le regole nella lingua dei segni,

il gioco da tavolo diventa inclusivo

9 e 10 settembre 2023 a Lucca – ex Cavallerizza di piazzale Verdi

Ingresso libero

Lucca, 7 settembre – Lucca Comics & Games ti invita a vivere una “due giorni” di avvincenti duelli aerei, nel segno della passione per le “ali”. Sabato 9 e Domenica 10 Settembre, nell’ambito della mostra per i cento anni dell’Aeronautica Militare, Lucca Comics & Games organizza un week end dedicato al gioco da tavolo nel mondo dell’aviazione, ad accesso libero e gratuito, realizzato in collaborazione con il Comune di Lucca, l’Aeronautica Militare, Lucca Crea e con il contributo dell’associazione “Ludus in tabula”.

L’ex cavallerizza di piazzale Verdi, sede della mostra per tutto il mese di settembre, ospiterà sabato 9 e domenica 10 settembre incontri e partite coi giochi più celebri a tema aviazione, oltre a proporre le più recenti novità. Il legame pluridecennale tra mondo del gioco e l’Aeronautica Militare ha prodotto negli anni, infatti, giochi di grande successo, che hanno coinvolto tanti appassionati. Lucca Comics & Games celebra questo legame insieme ad Andrea Angiolino, esperto autore di giochi e di aviazione, che ha firmato titoli di diffusione mondiale sul tema come “Wings of War/Wings of Glory” (a cui si potrà giocare liberamente). Suo è anche il più recente gioco dedicato al mondo dell’aviazione, “S.55 – wings over the Atlantic” di cui è prossimo il lancio e che si potrà provare in anteprima il 9 e il 10 settembre. Con Angiolino ci sarà anche Max Pinucci, designer, pilota amatoriale, appassionato di aviazione, autore ed editore di libri storici e giochi sul tema, che dopo il suo “Airships” si appresta a lanciare proprio “S.55 – wings over the Atlantic” con la casa editrice Hun in the Sun (Consulta il programma su: www.luccacomicsandgames.com/it/2023/news/laeronautica-e-i-games/).

L’associazione Ludus In Tabula, in occasione del decennale, presenterà domenica alle 11 un innovativo progetto, realizzato grazie al contributo del Comune di Lucca e con il patrocinio di Federludo APS: “LIT IN LIS: Ludus in Tabula in Lingua di Segni Italiana”: una serie di video tutorial su YouTube e video-pillole su Instagram, dedicati ai giochi da tavolo, con Isabella Paoli (esperta in LIS). I video sono all’insegna dell’inclusione, ideati e tradotti in Lis grazie alla presenza di un interprete. Uno degli obiettivi di Lit in Lis è di contribuire a una nuova sensibilizzazione, dove tutti hanno le stesse possibilità di accesso all’informazione, per un universo ludico ancora più inclusivo e accogliente all’insegna dell’equità.

Con questa iniziativa prosegue la marcia di avvicinamento al festival di Lucca Comics & Games (1/5 novembre 2023) che quest’anno celebra il trentennale di Lucca Games, che il festival ha iniziato a celebrare già da maggio, dal Salone del Libro di Torino, con uno stand e appuntamenti dedicati al gioco. Le celebrazioni sono proseguite in estate con alcuni eventi al centro commerciale “I Gigli” a Campi Bisenzio, e che approdano anche adesso a Lucca con le attività in occasione della mostra dedicata ai 100 anni dell’Aeronautica Militare con nuove attività dedicate al mondo ludico mentre l’ultimo week end di settembre le attività saranno a tema Aeronautica e Comics.

Lucca Comics & Games collabora inoltre a “Slow life Slow Games – Gioca al ritmo giusto”, la più importante campagna di prevenzione dell’azzardopatia (dipendenza dal gioco d’azzardo patologico) realizzata in Toscana dall’Azienda USL Toscana nord ovest, grazie al finanziamento del Ministero della Sanità che la Regione Toscana ha destinato alla realizzazione di un piano di contrasto al gioco d’azzardo, che ad oggi ha coinvolto oltre 9000 studenti di ogni ordine e grado, 13 ospedali dell’area vasta ed è stata ospite di diversi eventi organizzati in collaborazione con Slow Food.

E per tenere unita la community appassionata di gioco, il festival ha lanciato anche il server Discord di Lucca Comics & Games, un nuovo canale permanente di comunicazione gratuita che permette di utilizzare chat vocali, testuali e video per tenersi in contatto con la propria.

Programma delle attività

Sabato 9 settembre

11 Area incontri – Apertura e presentazione della due giorni: gli ospiti, le attività, i giochi e il progetto editoriale Hun in the Sun, dalla passione per il volo, al libro, al gioco: un esempio di crossmedialità. Con Max Pinucci, Andrea Angiolino e l’associazione Ludus in Tabula APS.

12/14 Area gioco – Airships. Per rivivere le stesse emozioni e sfide dell’epoca d’oro dei dirigibili, quando le nazioni iniziarono a guardare all’Artico come all’ultima frontiera inviolata, e al suo simbolo: il Polo Nord. A cura di Hun in the Sun – gioca con l’autore Max Pinucci.

12/14 Area gioco: Blue Max (designer Emmanuel Albisser). Storico gioco per rivivere i cavallereschi scontri aerei nei cieli della Grande Guerra. Tra i titoli di maggior successo nel settore, per molti appassionati è stato il punto di inizio. A cura di Andrea Magno.

12/13,30 Area incontri – Lettura collettiva del librogioco “Il gobbo Maledetto” con l’autore Andrea Angiolino: i partecipanti potranno pilotare con la fantasia il mitico trimotore Savoia Marchetti S.79, decollando da Pantelleria nella calda estate del 1941 in missione di siluramento contro la flotta britannica.

14,30/19 Area gioco – Wings of Glory. Un pomeriggio di partite al celebre gioco di Andrea Angiolino e Pier Giorgio Paglia, che ricostruisce gli scontri aerei nei cieli delle due guerre mondiali e non solo. Un successo internazionale di un gioco tutto italiano, proposto per l’occasione con un focus sull’aviazione italiana. A cura di Ludus in Tabula APS – con disponibilità di un’interprete per il gioco in Lingua Italiana dei Segni.

15/15,45 Area Incontri – Presentazione del gioco S.55 – Wings over the Atlantic. Prossimo all’uscita, è il più recente esempio di gioco dedicato al mondo dell’aviazione. Costruito attorno alle vicende storiche e ai personaggi delle grandi trasvolate, come De Pinedo, Balbo, Ribeiro de Barros, Del Prete, ne ricostruisce l’atmosfera facendola rivivere in gioco. Con Max Pinucci e Andrea Angiolino.

16/19 Area gioco – S.55 Wings over the Atlantic. Partita in anteprima al più recente gioco a tema aeronautico, prossimo ormai al lancio. La partita sarà declinata con regole versione “Carlo Del Prete”, per ripercorrere in gioco la storica trasvolata oceanica dell’aviatore lucchese, con le sue sfide e la sua atmosfera. A cura di Hun in the Sun – gioca con l’autore Andrea Angiolino.

Domenica 10 settembre

11/11,45 Area incontri – Wings of Glory: duelli aerei e lingua dei segni, nuovi orizzonti nell’universo ludico. Anteprima di “Lit in Lis”: una sfida ludica che prende il volo con Wings of Glory, per rendere più inclusivo il mondo del gioco. Con la partecipazione straordinaria di Andrea Angiolino. Di Ludus in Tabula APS. Sarà garantito il servizio di interpretariato LIS, Lingua dei Segni Italiana.

11-13 Area Gioco – Hydroracers (designer Emmanuel Albisser). Sul tabellone di gioco piloti e aerei di quattro nazioni (Italia, Inghilterra, Francia e Stati Uniti) rivivono l’epopea del Trofeo Schneider, che un secolo fa portò centinaia di migliaia di spettatori ad assistere alla celebre gara aviatoria di velocità, tra necessità di affermazione internazionale, sforzi economici, sacrifici estremi, ricerca tecnologica. A cura di Hun in the Sun.

12/19 Area gioco – Wings of Glory. Un pomeriggio di partite al celebre gioco di Andrea Angiolino e Pier Giorgio Paglia, che ricostruisce gli scontri aerei nei cieli delle due guerre mondiali e non solo. Un successo internazionale di un gioco tutto italiano, proposto per l’occasione con un focus sull’aviazione italiana. A cura di Ludus in Tabula APS – Sarà garantito il servizio di interpretariato LIS, Lingua dei Segni Italiana.

14/14,45 Area Incontri – Il gioco nel mondo dell’aviazione: storia ed evoluzione, dalle origini ad oggi. Con Andrea Angiolino. Un legame pluridecennale quello tra gioco ed aviazione. Dai primi giochi di un secolo fa, ispirati alle imprese dei pionieri, ai giochi propagandistici della Seconda Guerra Mondiale, alla grande diffusione di titoli a scopo puramente ludico, che sempre di più si diffondono tra gli appassionati. Un genere amato e diffusissimo, tuttora fiorente di novità.

15/18 Area gioco – S.55 wings over the Atlantic. Partita in anteprima al più recente gioco a tema aeronautico, prossimo ormai al lancio. I partecipanti ripercorreranno in gioco la storica trasvolata oceanica in formazione di Italo Balbo, che a cavallo tra 1930 e 1931 attraversò l’oceano Atlantico con dodici aeroplani, giungendo da Orbetello a Rio de Janeiro. A cura di Hun in the Sun – gioca con l’autore Andrea Angiolino.

18,30/19 Area incontri – Consegna del premio “Asso degli Assi” per il maggior numero di vittorie aeree nelle partite della due giorni a Wings of Glory. A cura di Ludus in Tabula APS. Sarà garantito il servizio di interpretariato LIS, Lingua dei Segni Italiana.