LUCCA COMICS & GAMES E I 100 ANNI DELL’AERONAUTICA MILITARE

LUCCA COMICS & GAMES E I 100 ANNI DELL’AERONAUTICA MILITARE

Due giorni di avventura sulle ali del fumetto con incontri,

presentazioni e attività per gli appassionati grandi e piccoli

Ospiti il maestro Alfredo Castelli padre di Martin Mystère

e i disegnatori Riccardo Pieruccini e David Bigotti (Bigo)

e poi visite guidate alla mostra insieme ai veri piloti dell’aeronautica e laboratori e incontri per le scuole e per il pubblico

29 e 30 settembre 2023 a Lucca – ex Cavallerizza di piazzale Verdi

Ingresso libero

Lucca, 26 settembre – Lucca Comics & Games ti invita a vivere una “due giorni” di appuntamenti, nel segno della passione del fumetto con le “ali”. Dopo gli appuntamenti dedicati al volo e al gioco da tavolo, venerdì 29 e sabato 30 Settembre, nell’ambito della mostra per i cento anni dell’Aeronautica Militare, Lucca Comics & Games organizza un week end dedicato al fumetto nel mondo dell’aviazione, ad ingresso libero e gratuito, realizzato in collaborazione con il Comune di Lucca, l’Aeronautica Militare e Lucca Crea.

L’ex cavallerizza di piazzale Verdi, sede della prestigiosa mostra che ha caratterizzato il mese di settembre, ospiterà incontri e presentazioni a tema fumetto e volo, con tante divertenti attività dedicate, per grandi e piccoli, insieme ai protagonisti del mondo del fumetto.

Per due giorni alla mostra si potrà incontrare anche uno dei maestri della nona arte italiana: Alfredo Castelli, “padre” di Martin Mystère (edito da Bonelli) fumetto di grandissimo successo, pubblicato in tutta Europa e anche negli Usa, con uno spazio speciale dedicato anche al firma copie.

L’autore, insieme a Pier Luigi Gaspa, ai piloti dell’Aeronautica e al giornalista Fabrizio Vincenti, venerdì 29 alle 16,30, racconterà “L’evoluzione parallela di Aeronautica e fumetto”: strisce disegnate e aeroplani, una storia che da oltre un secolo appassiona generazioni di lettori.

Sabato 30 (alle ore 15,15) Alfredo Castelli insieme a Pier Luigi Gaspa, ai piloti dell’Aeronautica e al giornalista Fabrizio Vincenti, parlerà di “Avventure di aerei e piloti dalla realtà al fumetto”: quali che siano le sue imprese e le sue esperienze, a fumetti e nella vita reale nell’abitacolo di un aereo c’è sempre un uomo.

Al termine degli incontri, sia venerdì che sabato, spazio a un firma copie speciale: per l’occasione, infatti, è stata realizzata una cartolina con un’immagine a fumetti dell’Aeronautica, tratta da una storia sceneggiata dallo stesso Castelli, che sarà distribuita gratuitamente ai presenti. Un piccolo cadeau per salutare in bellezza il mese che Lucca ha dedicato all’Aeronautica.

Venerdì 29 (ore 15) e sabato 30 settembre (ore 14) si potrà cogliere al volo l’occasione di una speciale visita guidata alla mostra, insieme a veri piloti dell’Aeronautica militare, per scoprire la storia dell’aviazione italiana e tante curiosità affascinati sui maggiori piloti (anche lucchesi) protagonisti di imprese leggendarie.

Venerdì 29 e sabato 30 al mattino ci saranno anche laboratori dedicati alle scuole: insieme al disegnatore lucchese Riccardo Pieruccini che con “Guarda un robot che vola!” insegnerà a disegna aerei e a trasformali in robot; poi sarà la volta di David Bigotti, in arte Bigo, con il suo “Il bosone rosso”un laboratorio speciale dedicato agli studenti delle scuole, entrambi gli appuntamento moderati da Dario Dino-Guida di Lucca Crea. Sabato 30, invece, gli studenti delle scuole assisteranno a una sfida epica tra i due fumettisti che si scontrano in una battaglia aerea all’ultima china.

Ecco il dettaglio del programma della due giorni dedicati all’Aeronautica e fumetto

Venerdì 29 settembre

8,45 – 9,45

Laboratorio con fumettisti lucchesi: Riccardo Pieruccini

“GUARDA UN ROBOT CHE VOLA!”

Come si disegna un aereo? Ma soprattutto, come può diventare un robot? Tutto questo lo scopriremo durante il laboratorio di Riccardo Pieruccini, dedicato agli studenti delle scuole di Lucca che “trasformerà” gli aerei più famosi dei fumetti e dei film in grandi robot dell’aria.

Modera: Dario Dino Guida

10– 11

Laboratorio con fumettisti lucchesi: Bigo

“IL BOSONE ROSSO”

Porco Rosso, l’iconico personaggio di Hayao Miyazaki non sfugge al filtro “bosonico” di Bigo che lo trasforma assieme al suo celeberrimo aereo idrovolante Savoia S.21. Il temibile ostacolo per i pirati dell’aria, del secolo scorso, arriva a Lucca per un laboratorio speciale dedicato agliu studenti delle scuole. Modera: Dario Dino Guida

15 – 16

Visita guidata alla mostra a cura dell’Aeronautica

16.30 – 18

L’evoluzione parallela di Aeronautica e fumetto.

Strisce disegnate e aeroplani, una storia che da oltre un secolo appassiona generazioni di lettori.

Sul palco: Pier Luigi Gaspa, Alfredo Castelli, Aeronautica, Fabrizio Vincenti

Firmacopie a seguire

Sabato 30 settembre

Ore 10 – 12

Laboratorio congiunto con fumettisti locali: Bigo e Riccardo Pieruccini

“BOSONI vs ROBOTTONI”

I disegnatori David Bigotti, in arte Bigo, e Riccardo Pieruccini si scontrano in una battaglia aerea all’ultima china senza precedenti: i piloti più celebri dei fumetti e dei manga saranno bosonizzati mentre i loro iconici robottoni saranno trasformati in velivoli. Chi vincerà? Modera: Dario Dino Guida

14 – 15

Visita guidata alla mostra a cura dell’Aeronautica

15.15 – 17.15

Avventure di aerei e piloti dalla realtà al fumetto.

Quali che siano le sue imprese e le sue esperienze, a fumetti e nella vita reale nell’abitacolo di un aereo c’è sempre un uomo.

Sul palco: Pier Luigi Gaspa, Alfredo Castelli, Aeronautica (pilota), Fabrizio Vincenti Firma copie a seguire