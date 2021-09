Lucca Comics & Games è boom di biglietti Venduti quasi 50 mila ticket in 24 ore

Lucca 22 settembre 2021 – L’ora X è scattata alle 15 del 21 settembre, quando si sono aperte le prevendite on line per il festival Lucca Comics & Games 2021. Nel giro di 24 ore sono stati venduti oltre la metà dei biglietti disponibili per i quattro giorni: quasi 50 mila su 80 mila.

… a riveder le stelle: light è il claim e la linea guida del 55esimo anno di Lucca Comics & Games, di nuovo in presenza dopo l’esperienza dello scorso anno. La stella polare che guiderà il festival, da venerdì 29 ottobre a lunedì 1° novembre, sarà infatti il ritorno al rapporto con il pubblico, una community capace di regalare all’evento l’unicità che lo contraddistingue a livello mondiale, ma anche il ritorno al più grande Salone dedicato al fumetto, al gioco, allo storytelling e alle mitologie contemporanee, con gli stand delle industrie creative che lo rappresentano. L’abbraccio dei fan non si è fatto attendere, così come la voglia di tornare a vedere a Lucca le stelle del mondo pop.

Un ringraziamento particolare va a tutti quelli che nella giornata di presentazione del festival hanno voluto far sentire il loro sostegno: dal pubblico del festival che ha seguito le due ore di diretta sui canali social di Lucca Comics & Games, che ha registrato tra le 3.400 le 5.000 persone costantemente connesse; ai 120 giornalisti e operatori dei media accreditati, sia in collegamento via web da tutta Italia, che fisicamente presenti all’auditorium di San Francesco; mentre il sito internet è stato letteralmente preso d’assalto e visitato da oltre 40 mila utenti nelle prime 3 ore.

