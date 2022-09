Come ogni anno si terrà il Lucca Comics & Games. Nelle date tra il 28 ottobre il 1° novembre, attraverso Etjca, un’agenzia per il lavoro 100% made in Italy, è stata aperta la ricerca di oltre 350 risorse. Il personale ricercato per il festival internazionale del mondo del fumetto e del videogioco dovrà svolgere funzioni quali addetto alla gestione del controllo degli accessi sia pedonali che veicolari, facchini e tecnici per garantire uno svolgimento regolare durante tutte le giornate della manifestazione.

Lavorare durante il festival Lucca Comics & Games è un’occasione per ritrovarsi all’interno dell’evento nerd, cioè del settore videoludico e fumettistico, più importante d’Italia. Come dice il nome stesso della fiera, il lavoro si svolgerà a Lucca nelle giornate del 28 ottobre il 1° novembre. La richiesta di lavoro è da svolgersi nella fascia oraria dalle 7:00 del mattino alle 19:00 di sera e per lo svolgimento dei servizi richiesti sarà necessario frequentare un corso online gratuito, ma obbligatorio.

Ecco tutti i dettagli della ricerca del personale per l’evento Lucca Comics & Games 2022.

350 posti di lavoro al Lucca Comics & Games: mansioni

Per l’evento Lucca Comics & Games 2022 la società ETJCA S.p.A Agenzia per il Lavoro ha pubblicato diversi annunci alla ricerca di personale addetto all’evento internazionale che si tiene nella città di Lucca. Dal 28 ottobre al 1° novembre l’agenzia di lavoro sta cercando oltre 350 figure da inserire all’interno del team di gestione dell’evento, con diverse mansioni e su diverse fasce orarie.

Il personale ricercato dovrà svolgere mansioni di controllo generici con specificità in:

Controllo accessi pedonali e veicolari

Tecnici

Facchini per eventi interni alla manifestazione

Il lavoro è adatto anche a una prima esperienza, ma vengono favoriti i candidati con esperienza minima di un anno. Le figure ricercate devono garantire flessibilità, ma soprattutto la disponibilità a lavorare per tutti e cinque i giorni della fiera internazionale del videogioco e del fumetto.

350 posti di lavoro al Lucca Comics & Games: requisiti e paga

Lavorare all’evento internazionale Lucca Comics & Games organizzato da Lucca Crea, nelle giornate dal 28 ottobre al 1° novembre, è un’occasione non solo per lavorare in team, ma anche per vivere l’esperienza dell’evento del videogioco e del fumetto più famoso d’Italia.

I requisiti per potersi candidare per essere selezionati sono pochi e sono:

Esperienza pregressa

Conoscenza di lingue straniere

Ottime capacità relazionali

Attenzione per poter svolgere il lavoro sarà necessario frequentare un corso obbligatorio online, del tutto gratuito, ma propedeutico all’ottenimento delle nozioni base necessarie per poter svolgere le mansioni all’interno della fiera internazionale. Il corso ha una durata di massimo 20 ore e, una volta superato, rappresenta il primo step di selezione. Per questo il corso si terrà a distanza e solo in seguito al superamento del corso si accederà alla seconda fase di colloquio.

Al momento la ricerca di lavoro descritta sul sito di Etjca non comprende la dicitura sulla paga. Si legge però che sarà garantito un buono pasto per ogni turno di lavoro sopra le 5 ore e che sarà offerto un contratto di somministrazione a copertura delle giornate assegnate in modalità a tempo determinato. Per candidarsi basta raggiungere il sito di Etjca e aggiungere il proprio profilo e curriculum. Esiste la possibilità di aggiungere il curriculum direttamente accedendo con il profilo Indeed.