LUCCA COMICS & GAMES 2023, TORNA LA BIGLIETTERIA DELLA CROCE VERDE DI LUCCA DEDICATA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ

Ritorna a grande richiesta il servizio rivolto a persone con disabilità, che l’anno scorso ha registrato numeri da record. Con una novità: la supervisione dell’Associazione Luccasenzabarriere.

Un gradito ritorno, dopo il grande successo della prima edizione dell’anno passato: anche per Lucca Comics&Games 2023, la Croce Verde di Lucca garantirà il servizio di biglietteria dedicata a persone con disabilità e accompagnatori presso la sua sede centrale di viale Castracani. Con una novità: per questa edizione, il sodalizio si è rivolto a Luccasenzabarriere, associazione nata proprio per sensibilizzare la popolazione sui temi della disabilità e rendere il territorio uno spazio accessibile e fruibile da parte di tutti.

“L’esperimento dello scorso anno si è rivelato più che positivo, e da parte nostra c’era la forte volontà di replicare questa iniziativa – commenta Daniele Massimo Borella, presidente della Croce Verde di Lucca – Per l’edizione 2022 si sono rivolte a noi migliaia di persone che, in media, hanno dovuto attendere soltanto 5 minuti, con punte di 15 minuti nei momenti di massimo affollamento e con biglietti temporaneamente terminati. Abbiamo comunque pensato a come implementare il servizio, per renderlo ancora più inclusivo e funzionale. Così, ci siamo affidati a Luccasenzabarriere, che da anni si fa promotrice di una lotta sacrosanta. Abbiamo avuto modo di incontrare il presidente Domenico Passalacqua, al quale abbiamo mostrato i locali e le modalità di ritiro da parte dei visitatori. La sua risposta è stata più che positiva e ciò ci riempie di orgoglio, perché riteniamo che il festival, ma più in generale la città debbano essere veramente di tutti. E proprio per questo, come ogni anno, la Croce Verde di Lucca sarà in prima fila con le sue Volontarie e i suoi Volontari, per garantire sicurezza e spensieratezza a chiunque visiti Lucca in questi giorni“.