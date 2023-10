Lucca Comics & Games 2023: presentato il piano della logistica viabilità esterna e interna alle Mura, accessi alla città,

Lucca Comics & Games 2023: presentato il piano della logistica viabilità esterna e interna alle Mura, accessi alla città,

più parcheggi per residenti e visitatori

Con oltre 240mila biglietti venduti fino ad ora, l’edizione Together-2023 di Lucca Comics & Games si appresta a confermare il vastissimo afflusso di pubblico a una settimana dall’apertura della manifestazione. Per accogliere al meglio i visitatori del festival del fumetto e del gioco, l’amministrazione comunale ha realizzato come negli scorsi anni un piano di gestione logistica, della viabilità, traffico e sosta. I principali provvedimenti sono stati presentati questa mattina (20 ottobre) in Sala degli specchi di palazzo Orsetti dagli assessori al traffico Nicola Buchignani, alla protezione civile Fabio Barsanti e alla sicurezza Giovanni Minniti assieme a Francesca Pierotti responsabile dell’Ufficio traffico e Andrea Sodi della Protezione civile comunale.

VIABILITÀ ESTERNA ALLE MURA – Nei giorni della manifestazione, dal 1 al 5 novembre dalle ore 8.00 alle ore 20.00 saranno chiusi al traffico viale Carducci (tra l’intersezione con viale Europa e l’intersezione con viale Repubblica) viale Cavour, viale Regina Margherita, viale Repubblica, via Montanara e la viabilità di accesso a Porta San Pietro con il divieto di sosta su piazzale Ricasoli, al di fuori del lato ovest dove posso sostare residenti e taxi. La rotatoria di piazzale Boccherini resterà normalmente in funzione ma le corsie esterne lungo gli spalti saranno adibite a transito pedonale. Dalle 22.00 del 31 ottobre fino alle 24.00 del 5 novembre – per realizzare un percorso pedonale di accesso alla città – saranno chiuse al transito , eccetto residenti e autorizzati, (con divieto di sosta in alcuni lati) viale Catalani (da piazzale Boccherini a via Geminiani) e via Gemignani.

Durante i giorni della manifestazione, potranno essere adottati anche ulteriori provvedimenti: in particolare la Polizia Municipale potrà disporre la chiusura temporanea di viale Europa (nel tratto tra l’aereo e viale Carducci) “a singhiozzo” per evitare ingorghi e, in questo caso, il traffico sarà deviato sulla viabilità limitrofa e sulla bretella di raccordo con il casello autostradale di Lucca Ovest e con viale Einaudi.

Dalle 7.00 del 1 alle 24.00 del 5 novembre nel tratto fra via Guidiccioni, via Vincenzo Civitali, via della Formica (fino a via Consani) Nottolini (da via Vincenzo Civilali all’accesso alla Stazione) sarà pedonalizzato e interdetto agli autoveicoli con eccezione dei residenti; in via Urbiciani si prevede l’inversione del senso di marcia nel tratto compreso tra l’intersezione con via Nottolini e via Consani così pure in via dei Ponsicchi. Infine il cavalcavia di Sorbano avrà una sola corsia per il traffico veicolare regolata in modalità alternata da un impianto semaforico.

VIABILITA’ VEICOLARE E PEDONALE INTERNA ALLE MURA – Durante i giorni della manifestazione la Zona a Traffico Limitato verrà estesa a tutto il centro storico. Questo significa che i non autorizzati non potranno recarsi in automobile all’interno delle Mura urbane dalle ore 8.00 alle ore 20.00. I residenti nel centro storico e gli autorizzati potranno transitare in automobile da Porta Elisa, Porta Sant’Anna, Porta Santa Maria, Porta San Donato (solo in uscita) e Porta San Jacopo. Porta San Pietro dalle ore 7.00 alle ore 20.30, sarà ad uso esclusivamente pedonale e dotata di percorsi preferenziali per i visitatori della manifestazione. Il fornice settentrionale di Porta Sant’Anna (quello sul lato del sottopasso) sarà pedonalizzato, mentre per il traffico veicoli sarà utilizzato solo quello meridionale a doppio senso di marcia e regolato da un semaforo. La parte centrale di piazza Santa Maria sarà totalmente chiusa durante la manifestazione. Gli autorizzati all’ingresso da porta Santa Maria dovranno obbligatoriamente girare a destra in via della Cavallerizza e attraverso via dei Carrozzieri (con inversione del senso unico) raggiungere via Santa Gemma. I veicoli autorizzati provenienti da Porta San Jacopo potranno transitare in via Buiamonti e proseguire fino all’uscita da Porta Santa Maria oppure svoltare in via San Leonardo (senso unico invertito) per raggiungere via Rosi.

Nell’Area Pedonale – porzione di territorio del centro storico compresa all’interno della ZTL – il traffico è vietato dalle ore 9.00 alle ore 19.00 con alcune eccezioni, ad esempio per servizi di pubblico interesse. Anche le biciclette non vi potranno transitare dalle ore 09.00 alle ore 19.00, mentre l’uso di velocipedi con più di due ruote (risciò) è vietato nel centro storico per tutta la durata della manifestazione. Le biciclette dovranno essere trasportate a mano anche lungo tutti i percorsi ciclopedonali nei pressi delle mura, compresi i sottopassi. Oltre ai veicoli già autorizzati alla ZTL, l’accesso al centro storico è ammesso per i veicoli diretti alle case di riposo (con autorizzazione della casa di riposo o con prenotazione visita), abbonati Metro parcheggio Mazzini solo per accedere alle aree di via Bacchettoni e Piazza San Ponziano, per i clienti di alberghi e affittacamere e per quelle strutture dotate di inserimento diretto delle targhe con prenotazione e autorizzazione della struttura ricettiva, per aree private normalmente ad accesso libero esibendo l’autorizzazione dell’U.O. traffico previa richiesta alla mail segnalazionitraffico@comune. lucca.it al momento dell’accesso alla Polizia Municipale . Gli artigiani potranno accedere solo per interventi urgenti (esibendo l’ordine di lavoro) con obbligo di comunicazione a Metro entro 120 ore esclusi festivi e prefestivi.

MERCI ED ESPOSITORI LC&G – Come già avvenuto nelle scorse edizioni, nei giorni della manifestazione saranno istituite restrizioni per l’accesso dei veicoli per rifornimento di merci in centro storico: per le le merci l’accesso per carico e scarico sarà proibito dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e sarà consentito solo dalle 20.00 alle 8.00; per merci deperibili, merci laboratorio e catering accesso consentito dalle 20.00 alle 9.00. All’interno del centro storico l’accesso per mezzi espositori della manifestazione sarà consentito dalle 6.00 alle 7.30 e dalle 20.00 alle 22.00 dei giorni dal 1 al 4 novembre e il 5 novembre dalle 6.00 alle 7.30 e dalle 20.00 alle 24.00.

ACCESSI PEDONALI AL CENTRO STORICO – Alcuni accessi pedonali al centro storico verranno chiusi. In particolare, nei giorni della manifestazione saranno completamente chiuse la sortita J. Escrivá de Balaguer (sortita est del baluardo San Colombano), la sortita del baluardo San Martino, quella del baluardo Santa Croce, entrambe le sortite sud e ovest del baluardo San Paolino, la sortita del baluardo San Salvatore (zona stadio), la Cairoli (Baluardo Libertà). Resteranno fruibili per i pedoni, oltre alle porte San Pietro, Elisa, San Jacopo, Santa Maria, San Donato e Sant’Anna, la sortita ovest del baluardo San Colombano (solo in uscita), quella San Frediano e quella del baluardo Santa Maria (Campo Balilla).

PARCHEGGI RESIDENTI E ABBONAMENTI METRO –

Residenti e dimoranti centro storico – Fino 18 novembre residenti e dimoranti nel centro storico di Lucca dotati di permessi di accesso e sosta A1, A2 A3 potranno la possibilità di parcheggiare all’interno delle mura anche fuori dagli spazi a loro destinati, purché la sosta sia effettuata senza creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale, garantendo almeno i 3,5 m per il transito dei mezzi di soccorso in servizio di emergenza, e senza ostacolare i passi carrabili. Potranno inoltre parcheggiare gratuitamente 0/24 in tutti i parcheggi a pagamento a parcometro posti all’interno e all’esterno al centro storico, con esclusione dei parcheggi in struttura e di quelli in uso all’organizzazione della manifestazione, e delle aree di parcheggio poste a pagamento per i visitatori della manifestazione, con obbligo di esposizione del permesso di accesso alla ZTL in maniera ben visibile sul veicolo. Dal 1 al 5 novembre inoltre sarà a disposizione gratuitamente di residenti e dimoranti del centro storico il parcheggio in struttura Cittadella ritirando apposita tessera elettronica allo sportello Metro di via Città Gemelle.

Residenti esterni al centro storico (A12-D3 via Nottolini) e gli abbonati Metro dal 30 ottobre al 7 novembre potranno parcheggiare gratuitamente 0/24 in tutti i parcheggi a pagamento a parcometro posti all’esterno al centro storico, con esclusione dei parcheggi in struttura e di quelli in uso all’organizzazione della manifestazione, e delle aree di parcheggio poste a pagamento per i visitatori della manifestazione, con obbligo di esposizione del permesso di accesso alla ZTL in maniera ben visibile sul veicolo.

per gli abbonati Metro e r esidenti esterni al centro storico (A12-A1 e A12-A2 zona stazione A12-D4e D3 via Civitali) residenti con accesso alle aree adibite a parcheggi straordinari della manifestazione dal dal 1 al 5 novembre sosta gratuita in viale Giusti lato spalti delle Mura, con esposizione dell’abbonamento, del permesso o del titolo rilasciato da Metro nella misura di un permesso a famiglia per i residenti in aree adibite a parcheggio straordinario.

per i titolari di permessi di accesso al centro storico con percorsi obbligati dal 1 al 5 novembre potranno accedere e uscire da tutti i varchi.

PARCHEGGI A PAGAMENTO PER I VISITATORI – Il piano parcheggi stabilisce l’utilizzo di 19 aree di parcheggio straordinarie a pagamento: presso Campo di Marte (piazze Matraini e Ragghianti con eccezione dell’area davanti all’obitorio), Macelli (aree attorno agli ex Macelli), mercato ortofrutticolo (parcheggio retrostante e accesso da via Filzi), Stazione (compresi via Montegrappa, scalo merci e parcheggio Stazione), viale Luporini (parcheggio camper), cimitero di via delle Tagliate, Tagliate- ex deposito Clap, Don Baroni, Polo Fiere, San Concordio (piazza prospiciente alle scuole medie Leonardo Da Vinci) , piazza Aldo Moro, via della Macchia (in fondo al campo sportivo), Foro Boario (porzione ovest), Terrazza Petroni, via dello Stadio (lato nord), via Barbantini (lato ovest), Motorizzazione civile (solo nei giorni 5 e 6 novembre), Officine Lenzi, Palatucci, Nottolini (area binari alti con accesso da via della Bastia). Pertanto dalle ore 18.00 del 31 ottobre alle 24.00 del 5 novembre su tutte queste aree, per l’allestimento dei parcheggi straordinari a pagamento sarà istituito divieto di sosta con rimozione . Dal 1 al 5 novembre per garantire la fluidità del traffico le viabilità di accesso e a margine di piazzale Don Baroni e piazza Aldo Moro via dello Stadio (direzione ovest-est), via Barbantini (direzione sud-nord) tutte a senso unico; inversione senso di marcia in via Puccetti; divieto di transito veicolare in via Paolettoni a San Concordio esclusi residenti. Parcheggi dedicati a veicoli portatori handicap con contrassegno: 100 stalli nel parcheggio Mazzini e 20 stalli al Polo Fiere. La prenotazione si effettua su https://eventi.parcheggilucca. it/, dopo la registrazione sarà possibile prenotare il parcheggio prescelto scegliendo tipologia di vettura (auto o camper), selezionando la data di arrivo e stampando un voucher dotato di QRcode che andrà presentato all’ingresso.

PARCHEGGI ESTERNI RISERVATI AGLI OPERATORI – Dal 30 ottobre fino al 7 novembre saranno riservati ad uso esclusivo dell’organizzazione ed operatori di LC&G il parcheggio Carducci, parte del Palatucci, il parcheggio di via Beato Pasi (sortita Cairoli) e quelli lungo lo stadio di viale Gramsci, Pala Tagliate.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – Durante i giorni della manifestazione il terminal autobus di piazzale Verdi verrà spostato parcheggio Palatucci, il servizio biglietteria rimarrà negli uffici di piazzale Verdi. Le linee LAM saranno modificate per transitare esternamente alle Mura.

PARCHEGGI AUTOBUS TURISTICI – Con la chiusura del terminal “Palatucci” (destinato a parcheggio operatori e terminal del trasporto pubblico locale) il parcheggio degli autobus turistici sarà spostato lungo viale Luporini.

CHIUSURA SCUOLE – Resteranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private su tutto il territorio comunale, e i servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, nei giorni di giovedì 2, venerdì 3, sabato 4 novembre.

PARCHEGGIO AL CIMITERO DI LUCCA – In considerazione della ricorrenza della commemorazione dei defunti, nei giorni 1 e 2 novembre la parte anteriore del parcheggio del cimitero sarà riservata ai visitatori dello stesso, con disco orario di due ore.

STAZIONE FERROVIARIA E TRENI – Per agevolare i viaggiatori in treno saranno disposti specifici percorsi per raggiungere i binari. Per far fronte ai flussi straordinari dei visitatori, l’attesa per i treni sarà regolamentata e gestita all’esterno della Stazione ferroviaria. A tal proposito, un apposito piano per i treni prevede la seguente programmazione: dai binari 1, 1 Ovest e 2 Ovest partiranno i treni diretti a Viareggio e dai binari 1 e 1 Est quelli per Aulla; dai binari 3 e 4 partiranno i treni con direzione Pisa mentre, dal 5 e dal 6 quelli per Firenze. I viaggiatori diretti in direzione Viareggio Pisa e Aulla avranno accesso ai binari solamente da Piazzale Ricasoli (Piazza Stazione) tramite percorsi dedicati; i viaggiatori diretti in direzione Firenze avranno accesso ai binari solamente da via Nottolini (raggiungibile dalla Passarella) dove è installata una biglietteria straordinaria. Anche il sottopasso della Stazione sarà probabilmente chiuso al transito pedonale nei giorni dell’evento dalle ore 8.30 alle 22.00 in base a valutazioni sull’affluenza che saranno stabilite nei prossimi giorni(eccetto invalidi o persone dalla mobilità ridotta). Rfi ricorda di arrivare in stazione in anticipo e muniti di biglietto.

INFORMAZIONI – Per le informazioni turistiche generali e per ogni altra informazione su parcheggi a pagamento, tessere magnetiche e permessi residenti di accesso agli stessi è possibile contattare il numero unico di Metro srl 0583 1971480 Per gli accessi alla ZTL, deroghe e casi particolari contattare l’ufficio traffico del Comune di Lucca all’indirizzo segnalazionitraffico@comune. lucca.it , o telefonando allo 0583-442589 in orario di ufficio.

—