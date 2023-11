LUCCA COMICS & GAMES 2023 GLI EVENTI DA NON PERDERE NELLA GIORNATA DEL 5 NOVEMBRE

Lucca, 4 novembre – Il festival anche per l’ultimo giorno continua a presentare al pubblico il meglio della produzione fumettistica e autoriale nazionale e internazionale, portando lo sguardo oltre ogni confine. L’autore giapponese Keigo Shinzo realizzerà per il pubblico del festival un’illustrazione ispirata all’opera che ha segnato il suo debutto in Italia, Tokyo Alien Bros. e dialogherà con Dario Moccia raccontando il suo lavoro (ore 10, Sala Tobino). Amélie Fléchais, Jonathan Garnier e Matt Dixon in Immaginazione per tutti! si confronteranno attraverso illustrazioni e immaginari del mondo dell’infanzia (ore 10, Chiesa di San Giovanni). Un trio di star del fumetto sarà al centro dell’incontro dedicato ai creatori di mondi Igort, Jim Lee, Naoki Urasawa (ore 11:30, Teatro del Giglio). Insieme a Bartosz Zaskorski e Jagoda Czarnowska scopriremo il mercato dei fumetti in Polonia e il fenomeno della wave polacca negli ultimi anni (ore 11:30, Salone dell’Arcivescovato). Nel corso di uno showcase, l’autore taiwanese Animo Chen mostrerà tutte le tecniche che utilizza per la sua narrazione tra fumetto, albo e animazione (ore 11:30, sala Tobino). L’autore cinese Liang Azha presenterà al pubblico le sfumature delle emozioni nelle sue opere (ore 14:30, Salone dell’Arcivescovato).

Tra i big della giornata, anche Leo Ortolani che, affiancato dalla tarologa Lita Pirazzoli e Sara D’Imporzano, presenta i suoi Tarocchi (ore 14:30, Chiesa di San Giovanni). E in omaggio a Tuono Pettinato, Mario Natangelo e Maicol&Mirco si confronteranno ne Lo scontro quotidiano (ore 11:30, Chiesetta dell’Agorà).

Nella giornata conclusiva, spazio anche a Buon compleanno Julia!: Giancarlo Berardi racconta l’annata di Julia, festeggiando i 25 anni di storie della criminologa di Garden City (ore 11:30, Chiesa di San Giovanni).

Tra gli appuntamenti più originali un concerto per presentare il progetto How I met Puccini con Valentina Ciardelli e Stefano Teani nelle aree più celebri della Butterly e del Tabarro, accompagnati da David “Bigo” Bigotti. Con la collaborazione di Navigo e Puccini Festival (ore 12:30, Auditorium del Suffragio).

E per concludere la carrellata di eventi, Sio, Nick & Lorro si affronteranno nella sfida definitiva di Power Point (ore 17:30, Auditorium San Francesco).

Per gli aspiranti disegnatori e sceneggiatori l’imperdibile incontro con Il mestiere del fumettista, in cui l’autore Sergio Algozzino spiegherà come valorizzare al meglio le proprie risorse e conoscere il mercato editoriale (ore 13, Chiesetta dell’Agorà).

Per gli appassionati di cinema e serie tv tra gli eventi imperdibili alle 14:30, al cinema Astra, Lucky Red presenta Il ragazzo e l’airone, nuovo film del maestro dell’animazione Hayao Miyazaki a dieci anni dal suo ultimo lungometraggio Si alza il vento. Al Teatro del Giglio alle 16:30 Rai 2 e RaiPlay presentano l’anteprima del primo episodio di Noi siamo leggenda, teen drama a tinte fantasy per la regia di Carmine Elia, in onda da mercoledì 15 novembre in prima serata su Rai 2 e Rai Play. Insieme al regista saranno a Lucca Emanuele di Stefano, Giulio Pranno, Margherita Aresti, Milo Roussel, Sofya Gershevich, Nicolas Maupas, Valentina Romani, Giulia Lin, Giacomo Giorgio, Beatrice Vendramin.

L’evento di chiusura dell’Area Movie, alle ore 20:00 al cinema Astra, sarà la proiezione fan screening di Hunger Games – La ballata dell’usignolo e il serpente, nuovo attesissimo film prequel della saga di Hunger Games che arriverà al cinema il 15 novembre con Notorious Pictures.

Non mancheranno gli straordinari appuntamenti con i talenti del mondo del fantastico. L’autrice francese Christelle Dabos (L’Attraversaspecchi) dialogherà con Licia Troisi, regina del Fantasy italiana (ore 10:30, Auditorium del Suffragio). Manlio Castagna, Roberto Recchioni, Pierdomenico Baccalario racconteranno in un appassionato panel sulla comune passione per il cinema e su come i due media dialogano tra loro (ore 11:30, Auditorium Fondazione Banca del Monte di Lucca). Tra le voci internazionali, anche i due fumettisti e illustratori Hugo Espinoza e Jose Cavero, al festival per presentare il Futurismo Andino (ore 15:15, Fondazione Banca del Monte di Lucca).

E nel mondo del gioco: torna uno degli appuntamenti più attesi: l’Asta di Beneficenza che chiude il percorso dell’Artist Playground di Lucca Comics & Games. Alle 15:30 presso lo spazio di Area Performance all’interno del Padiglione Carducci, sarà possibile fare offerte per la quasi totalità delle opere donate dagli artisti durante la manifestazione, mentre le restanti saranno messe all’asta online in occasione della fiera Collezionando (marzo 2024).

Let There Be Dragons! Quando le creature fantastiche prendono vita, presso la Sala Ingellis dalle 11:45 alle 12:45, in compagnia di Sam Gaglio (Rhystic Studies), gli illustratori di Magic: the Gathering Justine Jones e Mark Zug racconteranno al pubblico il loro approccio nel dipingere creature per i giochi di carte fantasy. Non è necessaria alcuna conoscenza di Magic: the Gathering per godersi l’incontro.

Due mondi solo apparentemente lontani si uniscono in Metal e Gioco da tavolo: Pär Sundström, bassista, compositore e manager dei Sabaton, la band che ha co-fondato nel 1999, ci guida in un viaggio tra metal e gioco da tavolo insieme a Paolo Vallerga. L’appuntamento è fissato in Auditorium San Francesco dalle 13:00.

Un evento unico in una location inimitabile: le più influenti celebrities di D&D riunite insieme nel luogo più iconico di Lucca! D&D All Stars Live: sessione di gioco andrà in scena presso il Teatro del Giglio dalle 14:00.

Sul palco che segnò l’esordio di Giacomo Puccini, Peter Adkison sarà il Dungeon Master di un party d’eccezione: Joe Manganiello, Tony DiTerlizzi, Stafan Pokorny e Christian “Zoltar” Bellomo. Siete pronti ad avventurarvi nel Planescape con i nostri eroi? L’evento si svolgerà in lingua inglese.

Quinto e ultimo giorno della kermesse lucchese anche per i molti gamer presenti. Approfittando della contemporaneità con Lucca Comics & Games, Riot Games trasmetterà e commenterà in diretta (Riot Stadium, ore 9:00) i quarti di finale dei WORLDS, l’assoluta sfida mondiale dei migliori team e giocatori di League of Legends che in questi giorni si stanno affrontando in Corea.

Cosa significa fare carriera nel game development? Questa e altre domande troveranno risposta nel panel Strategie di Successo nel Game Development: Condividere e Imparare (Villa Bottini, ore 10:00), durante il quale si dibatterà sul lato economico, tecnico, formativo e produttivo del settore.

Ultimo imperdibile appuntamento con Rand Miller che incontrerà i fan a Villa Bottini (ore 11:30) per un viaggio introspettivo nella sua carriera, con l’immancabile focus su Myst, gioco che trent’anni fa ha rivoluzionato per sempre la storia del videogioco.

Si torna al Riot Stadium (Palatagliate, ore 14:30) per la gran finale della Baolo Championship Series (BCS), il torneo di League of Legends più famoso in Italia, che unisce i content creator italiani in un evento che ha la capacità di trascendere la competizione.

In che misura vecchie e nuove generazioni sono influenzate ed educate, in modo diretto o indiretto, conscio e inconscio, dai videogiochi? Videogame e cultura si incontrano nel panel Videogiochi e Alta cultura. Dalle origini di un progetto multidisciplinare allo sviluppo dell’IP Crossmediale “Homeni et Armi”. Un’esaustiva presentazione che mostrerà aspetti teorici e filosofici inerenti al progetto crossmediale “Homeni et Armi” e Alta Cultura, realtà strettamente correlate per origini e dinamiche evolutive.

Dopo aver fatto tappa a Falcomics con le preselezioni, il 5 novembre alle ore 14:00 torna l’Anime Vocal Contest con i suoi 7 finalisti: Chiara Mastantuono, Francesco Ceccarelli, Giulia Uda, Ilaria Andreini, Sylvie Houbaert, Tommaso Bugiolacchi, Valerio Volpi, che si sfideranno sul palco dell’Area Music; in palio tantissimi premi, tra cui la realizzazione di una sigla televisiva, un microfono professionale e gadgets a tema. Alle ore 16:00 seguirà il concerto dei milanesi Rosko’s con le loro sonorità classic metal e punk rock, attraverso le quali trattano temi come l’inclusività, l’autostima e la salvaguardia dell’ambiente: per celebrare i 20 anni dalla formazione, presenteranno anche due brani inediti legati ai manga Proteggi la mia terra e Demon Slayer.

