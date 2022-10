Lucca Comics and Games: scattano i divieti su armi bianche, contenitori rigidi e bevande alcoliche

Durante i giorni di Lucca Comics and Games scattano i divieti legati alla vendita delle armi bianche, delle bevande alcoliche e all’utilizzo di contenitori rigidi.

In particolare, da venerdì prossimo 28 ottobre fino all’1 novembre, gli esercizi commerciali (compresi i temporary store) collocati nell’area della manifestazione non potranno vendere armi bianche e coltelli di qualsiasi genere, ad eccezione di simulacri e riproduzioni ornamentali privi di punta e filo tagliente (purchè trasportati in confezioni da viaggio) e di coltelli evidentemente finalizzati alle attività domestiche.

Dalle 8.00 del 28 ottobre alle 22.00 del 1° novembre nell’area del centro storico e lungo i viali della circonvallazione, alla stazione ferroviaria, al Polo Fiere, al Palazzetto dello Sport e nelle immediate vicinanze di questi luoghi, sarà vietata la vendita e la somministrazione, anche per mezzo di distributori automatici, di alimenti e bevande in contenitori rigidi (metallo e vetro), fatta eccezione per la somministrazione effettuata al tavolo e insieme ai pasti. Negli stessi orari i punti vendita della grande distribuzione non potranno vendere bevande in contenitori di vetro o metallo.



Dalle 10.00 alle 22.00 delle cinque giornate di Lucca Comics and Games sarà inoltre vietata la vendita di bevande con contenuto alcolico superiore al 21% del volume, negli esercizi commerciali ed eventuali venditori ambulanti del centro storico e lungo i viali della circonvallazione.