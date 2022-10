Lucca Comics and Games: nuovo parcheggio straordinario

aggiuntivo al Foro Boario per i giorni 29, 30 e 31 ottobre

Lo ha predisposto Metro srl per rispondere alla richiesta di posti auto per i giorni centrali del festival. Un servizio navetta lo collegherà alla zona delle Tagliate.

Visto l‘esaurimento dei parcheggi disponibili nei giorni centrali di Lucca Comics and Games, per rispondere alle numerose richieste provenienti dai visitatori provenienti da tutta Italia, Metro srl ha predisposto per i giorni di sabato 29, domenica 30 e lunedì 31 ottobre un ulteriore parcheggio straordinario aggiuntivo al Foro Boario.

La nuova area dedicata alla sosta avrà una capienza di 600 posti, sarà aperta dalle 7.00 alle 20.00 e sarà collegata tramite navette alla zona Tagliate/piazzale Don Baroni. Il parcheggio del Foro Boario andrà ad aggiungersi alle altre 11 aree di parcheggio a pagamento previste per le giornate del festival del fumetto: quelle presso Campo di Marte, Macelli, mercato ortofrutticolo, zona stazione (compresi via Montegrappa, scalo merci e parcheggio Stazione), viale Luporini solo per camper, Tagliate- ex deposito Clap, Don Baroni, Polo Fiere, San Concordio (piazza prospicente alle scuole medie Leonardo Da Vinci), piazza Aldo Moro, cimitero di via delle Tagliate. Si ricorda che in occasione della ricorrenza della comme-morazione dei defunti, dal 28 ottobre all’1 novembre, la parte anteriore del parcheggio del cimitero sarà riservata ai visitatori dello stesso, con disco orario di due ore.

La prenotazione, anche per la nuova area del Foro Boario, si effettua su https://eventi.parcheggilucca. it. Le persone con disabilità potranno parcheggiare gratuitamente nei parcheggi Mazzini (100 posti riservati) e Polo Fiere (20 posti riservati).