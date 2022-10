Lucca Comics and Games: domani alle 8.00 scattano le chiusure dei viali.

Lucca Comics and Games: domani alle 8.00 scattano le chiusure dei viali. Ecco dove potranno parcheggiare i residenti sia dentro che fuori le mura

La Ztl verrà estesa a tutto il centro storico. Da domani e fino all’1 novembre parcheggio riservato per chi fa visita al cimitero di Sant’Anna.

Lucca si prepara a vivere le cinque giornate di Lucca Comics and Games.

Domani mattina (28 ottobre) alle 8.00 scatterà la chiusura dei viali Carducci (tra l’incrocio con viale Europa e con viale Repubblica), viale Cavour, viale Regina Margherita, viale Repubblica, via Montanara e la viabilità di accesso a Porta San Pietro. Contemporaneamente la Zona a Traffico Limitato verrà estesa a tutto il centro storico: all’interno delle mura urbane dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei cinque giorni del festival potranno recarsi solo gli autorizzati, transitando in automobile da Porta Elisa, Porta Sant’Anna, Porta Santa Maria, Porta San Donato (solo in uscita) e Porta San Jacopo, mentre Porta San Pietro dalle ore 7.00 alle ore 20.30 sarà ad uso esclusivamente pedonale. Nell’Area Pedonale – la porzione di territorio del centro storico compresa all’interno della ZTL – il traffico sarà completamente interdetto dalle ore 9.00 alle ore 19.00 con alcune eccezioni, ad esempio per servizi di pubblico interesse.

Per quanto riguarda la sosta, i residenti in centro storico da domani e per tutta la durata della manifestazione potranno parcheggiare anche nel parcheggio Cittadella (ritirando l’apposita tessera al punto Metro presso il parcheggio Carducci), oltre che in tutti i parcheggi a pagamento a parcometro, sia all’interno che all’esterno del centro storico. Per quanto riguarda i residenti fuori dal centro storico, quelli che abitano nella zona della stazione e in via Civitali da domani potranno parcheggiare gratuitamente negli stalli blu a parcometro fuori il centro storico e in viale Giusti, con esposizione del permesso; mentre i residenti esterni la cui abitazione si affaccia sulle aree poste a parcheggio a pagamento a servizio della manifestazione, da domani e fino all’1 novembre potranno parcheggiare gratuitamente su viale Giusti con un permesso familiare da ritirare al Punto Metro del parcheggio Carducci. Infine i titolari di abbonamento Metro fino al 2 novembre potranno sostare gratuitamente in tutti gli stalli blu a parcometro fuori il centro storico e in viale Giusti, con esposizione dell’abbonamento. Si ricorda che le persone con disabilità in possesso dell’apposito permesso, possono sostare gratuitamente in tutti gli stalli blu. Inoltre, per quanto riguarda la ricorrenza dei defunti, l’amministrazione comunale ha prevsito di riservare già da domani (28 ottobre) e fino all’1 novembre la parte anteriore del parcheggio del cimitero di Sant’Anna ai visitatori dello stesso, con disco orario di due ore.