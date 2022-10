Lucca Comics and Games: dal 10 ottobre si iniziano a montare le strutture nelle piazze più frequentate.

Lucca Comics and Games: dal 10 ottobre si iniziano a montare le strutture nelle piazze più frequentate. Scattano divieti di circolazione e sosta.

I residenti e dimoranti parcheggeranno gratuitamente negli stalli blu a parcometro dentro e fuori il centro storico.

Entra nel pieno a partire da lunedì prossimo (10 ottobre) in centro storico l’attività di montaggio delle strutture di Lucca Comics and Games.

Per questo scatteranno una serie di divieti di circolazione e sosta che riguarderanno alcune piazze e vie cittadine. Vediamoli. Lunedì 10 ottobre, appunto, iniziano gli allestimenti al Giardino degli Osservanti e sarà introdotto il divieto di sosta in alcuni stalli di via della Quarquonia. Martedì 11 ottobre verrà ristretta la carreggiata nell’area in corrispondenza della Banca Intesa di piazza San Michele. Il 12 inizierà l’occupazione di piazza San Francesco, dove verranno spostati panchine e dissuasori. Lo stesso giorno si inizierà a montare anche in piazza della Caserma, dove verrà istituito il divieto di sosta negli stalli blu centrali. Giovedì 13 ottobre il montaggio comincerà in piazza San Pietro Somaldi, dove sarà istituito il divieto di sosta sull’intera piazza, riservata normalmente al parcheggio dei residenti. Stessa cosa accadrà il giorno successivo, il 14 ottobre, sulla piazza della Colonna Mozza, dove sarà vietata lo sosta nell’intera area. Il 14 ottobre inizierà anche l’allestimento in piazzale Arrigoni, con divieto di sosta che scatterà in alcuni stalli di via dell’Arcivescovato.

Per limitare al massimo i disagi per i residenti, dal 10 ottobre all’11 novembre, a loro e ai dimoranti sarà data la facoltà di parcheggiare gratuitamente in tutti i parcheggi a pagamento a parcometro, sia all’interno che all’esterno al centro storico, con esclusione dei parcheggi in struttura e in uso all’organizzazione della manifestazione, e delle aree di parcheggio a pagamento per i visitatori della manifestazione. I residenti saranno tenuti a esporre il permesso di accesso alla Ztl in maniera ben visibile sul veicolo.