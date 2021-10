Lucca Comics and Games, altri 10mila biglietti in vendita

Una buona notizia per tutti i fan di Lucca Comics & Games che non sono riusciti ad acquistare gli 80mila biglietti previsti: da oggi (25 ottobre) il portale ufficiale Vivaticket mette a disposizione altri 2500 biglietti giornalieri, per un totale di 10mila nuovi ingressi complessivi per i quattro giorni di festival.

A partire da oggi è possibile acquistare questi nuovi biglietti solo on line nel sito ufficiale Vivaticket. Previa registrazione, ogni utente potrà comprare un massimo di due ingressi per ogni giorno. Non sono previsti abbonamenti, i biglietti riguardano solo ingressi giornalieri.