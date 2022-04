Lucca Collezionando rende omaggio a Nazareno Giusti Con una mostra e un premio alla memoria

Fumettista lucchese prematuramente scomparso nell’aprile 2019

Domenica 3 aprile sarà il giorno di “Nazareno Giusti”, a Lucca Collezionando, la fiera del fumetto vintage pop al Polo Fiere di Lucca, che consegnerà un premio alla memoria (domenica ore 13 – sala incontri). Scomparso prematuramente il 4 aprile 2019, Nazareno era molto conosciuto in città, come fumettista e giornalista. Da fumettista aveva pubblicato alcune graphic novel, come Non muoio neanche se mi ammazzano. Vita di Giovannino Guareschi; Ligabue, il ruggito; Guido Rossa. Un operaio contro le BR. Nel 2018 aveva ricevuto dall’Associazione nazionale amici del fumetto italiano il premio Rino Albertarelli come miglior giovane autore italiano.

Collaboratore de La Lettura, il supplemento del Corriere della Sera, aveva realizzato per quest’ultima fra il 2015 e il 2019 ben nove inserti a doppia pagina, riproposti nella mostra-omaggio a Lucca Collezionando, con sue illustrazioni e testi redatti in collaborazione con storici e specialisti del settore, l’ultima uscita, poco meno di un mese dalla morte, dedicata a Gabriele D’Annunzio.

In fiera è possibile vedere anche una riproduzione del numero che il 13 marzo 2022 La Lettura del Corriere ha pubblicato de il “Volo distante” di Giuseppe Pollicelli e Francesco Schietroma nel quale Nazareno è diventato protagonista e autore di una breve graphic novel dedicata all’eccentrico aviatore Guido Keller, personaggio sul quale stava lavorando prima di interrompere la sua esistenza terrena.

Grande appassionato di storia, aveva scritto articoli e saggi anche come collaboratore di Avvenire. Socio dell’Istituto storico sezione di Barga, la sua attenzione verso la storia della Valle del Serchio e la Lucchesia, lo ha visto curatore di mostre e autore dei documentari “La Battaglia di Natale. Sommocolonia, Linea Gotica, 1944” e “La Provincia di Lucca e la Grande Guerra”.