Lucca Collezionando porta l’autore del poster Sergio Algozzino nelle scuole ad incontrare gli studenti

Lucca Collezionando, il festival vintage-pop dedicato al fumetto e ai mondi del fantastico, che si terrà il 25 e 26 marzo 2023 al Polo Fiere di Lucca, con oltre 100 espositori, sta portando in questi giorni l’autore del manifesto, Sergio Algozzino, artista autore del poster della manifestazione ad incontrare tanti giovani delle scuole.

Per tre giorni, l’artista incontrerà gli studenti di nove scuole nei comuni di Lucca, Altopascio, Pescaglia, Pisa e Viareggio per raccontare come è nato il poster e per scovare tutti i suoi easter egg , conoscere Sergio e la sua storia di brillante illustratore.