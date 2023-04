Lucca Classica Music Festival: applausi per Nola e Signorelli all’ospedale “San Luca” Lucca, 29 aprile 2023 – Anche quest’anno l’ospedale di Lucca è stato sede di uno dei concerti di Lucca Classica Music Festival, la grande manifestazione organizzata dall’Associazione Musicale Lucchese. Venerdì 28 aprile, nell’ambito della nona edizione della rassegna, si sono infatti esibiti nella hall del “San Luca” Fiamma Nola al flauto e Anthony Gabriel Signorelli alla chitarra, con musiche di Francesco Molino e Astor Piazzolla. I due studenti del Conservatorio “Luigi Boccherini” (classe di flauto di Mario Carbotta e classe di chitarra di Giampaolo Bandini) hanno riscosso gli applausi del pubblico presente. L’evento è stato introdotto da Sergio Ardis, medico della direzione sanitaria dell’ospedale, e dal consigliere dell’Associazione Musicale Lucchese Enrico Ragghianti. Entrambi hanno evidenziato il potere della musica come strumento per trasmettere messaggi di solidarietà e speranza e per promuovere benessere, un aspetto di particolare rilevanza in un luogo di cura e di assistenza. Il concerto era organizzato in collaborazione con il Conservatorio Boccherini. In allegato alcune immagini del concerto all’ospedale “San Luca” (sdg) File allegati :

