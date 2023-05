Lucca – Centri estivi: ecco l’avviso per richiedere i voucher

Lucca – Centri estivi: ecco l’avviso per richiedere i voucher

C’è tempo fino al 31 maggio per fare domanda. L’assessore Testaferrata: “importante sostenere le famiglie e favorire l’accesso dei minori alle attività in programma per l’estate”.

Pubblicato l’avviso per ottenere i voucher, le agevolazioni economiche che le famiglie potranno spendere presso uno dei soggetti inseriti nell’elenco degli organizzatori e gestori dei centri estivi che è stato pubblicato sul sito del Comune.

Per richiedere i voucher è necessario che il bambino o ragazzo, di età compresa fra 3 e 14 anni, risieda sul territorio comunale e sia iscritto a un centro estivo organizzato da uno degli operatori individuati dal Comune di Lucca. Il voucher viene attribuito sulla base dell’Isee del nucleo familiare: con Isee fino a 20.000 euro, il contributo è pari a 180 euro; con Isee superiore a 20.000 euro e fino a 30.000 euro, il voucher sarà erogabile fino a 110 euro.

“Le attività socio educative che si svolgono nel periodo estivo – spiega l’assessore all’istruzione e alla famiglia Simona Testaferrata – rappresentano un momento di crescita e socializzazione per i bambini e i ragazzi, che scegliendo fra la ricca offerta di attività in programma a partire dal mese di giugno, potranno trascorrere delle giornate piacevoli in compagnia dei loro coetanei. D’altra parte i centri estivi sono un valido sostegno anche al ruolo genitoriale e alla conciliazione, spesso non facile, fra lavoro e famiglia. Ecco quindi l’importanza dei voucher, che concretamente favoriscono l’accesso dei minori a questa opportunità”.

Le famiglie interessate a fare richiesta di voucher possono trovare l’avviso e tutta la documentazione allegata sul sito del Comune. Le domande potranno essere presentate fino al 31 maggio in uno dei seguenti modi: tramite consegna a mano direttamente all’ufficio Protocollo del Comune in piazza San Giovanni Leonardi; con raccomandata A/R ; utilizzando la casella di posta elettronica ordinaria protocollo@comune.lucca.it (in tal caso le istanze potranno essere inviate da una casella di posta ordinaria); oppure scrivendo all’indirizzo PEC comune.lucca@postacert. toscana.it.