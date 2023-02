LUCCA – CELEBRATO IL “GIORNO DEL RICORDO”,

LUCCA – CELEBRATO OGGI IL “GIORNO DEL RICORDO”, IN MEMORIA

DEI MARTIRI DELLE FOIBE E DEGLI ESULI DAL CONFINE ORIENTALE

D’ITALIA.

Si è svolta oggi, venerdì 10 febbraio 2023, alle ore 11.00, presso il Reale Collegio di

Lucca, davanti alla targa che ricorda quando esso fu trasformato in un Centro Raccolta

Profughi, che dal 1947 al 1956 raccolse più di 1.200 esuli dall’Istria, da Fiume e dalla

Dalmazia, la celebrazione del “Giorno del Ricordo”. Istituito con la Legge n.92 del 30

marzo 2004, il “Giorno del Ricordo” è promossa in tutta Italia anche dal Comitato 10

Febbraio per onorare la memoria dei Martiri delle foibe e ricordare l’esodo forzato di

migliaia di nostri connazionali dal confine orientale d’Italia.

Alla commemorazione istituzionale, oltre al Sindaco, alle altre cariche amministrative

del Comune di Lucca e alle associazioni d’arma e civiche locali, presenta anche una

delegazione del Comitato 10 Febbraio.

“Quest’anno ricorre l’80° anniversario dell’inizio degli infoibamenti, crimini

commessi dai partigiani comunisti jugoslavi e dai loro complici ai danni dei nostri

connazionali – dichiara la delegazione del Comitato 10 Febbraio – quindi è necessario

mettere ancora maggior impegno per commemorare i Martiri delle foibe e il sacrificio

degli Esuli dal confine orientale d’Italia, costretti ad abbandonare terre da sempre

italianissime.

Per questo – concludono i membri del Comitato 10 Febbraio – chiediamo

all’amministrazione comunale di intitolare una via, una piazza o un giardino a Norma

Cossetto, insignita della medaglia d’oro al merito civile. A sostegno di questa richiesta

siamo pronti ad avviare una raccolta di firme tra la popolazione.”

Comitato 10 Febbraio di Lucca