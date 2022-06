Lucca capitale della bicicletta con Lucca Bike Evolution,

LUCCA BIKE EVOLUTION

Lucca capitale della bicicletta con Lucca Bike Evolution, 1^ edizione di un evento che mira a diventare punto di incontro e riferimento nazionale per la cultura della bici.

Una tre giorni con un ricco programma di eventi per grandi e piccini, per scoprire o riscoprire con passione il mondo della bicicletta come essenza del buon vivere.

In mostra una ventina di bici da lavoro dei primi anni del ‘900, i primi mosquito, le bici da passeggio prima della guerra e subito dopo, le prime mountain bike e l’evoluzione della bici da corsa. Per appassionati e tifosi la bici di Coppi firmata e la bicicletta di Moser del record di città del Messico.

Immagini e fotografie che ripercorrono cinquant’anni di storia di Lucca in bicicletta, un’esposizione di cimeli del passato con maglie, caschi, scarpette e accessori. Maglie di corridori che hanno vinto gare importanti, tra cui quella con cui Cipollini vinse i mondiali.

Numerosi stand con circa 300 bici: da corsa di ultima generazione, Gravel, da passeggio, per bambini, mountain bike, E-Bike.

Incontri con campioni di ciclismo e tavole rotonde con esperti del settore su temi come la salute e la bici, i bambini e la bici, le innovazioni tecnologiche, le piste ciclabili.

Grande spazio ai più piccoli con un’area bimbi attrezzata con una piccola pista per prove e, nell’ultima serata a chiusura dell’evento, un’insolita sfilata di moda su bicicletta.

Contatti

Proclassic Cycle

www.luccabikeevolution.it

info@luccabikeevolution.it