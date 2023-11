‘LUCCA CAPANNORI UNDERGROUND FESTIVAL’:GRANDE ATTESA PER AIAZZI E MAROCCOLO

Sabato 11 novembre ad Artèmisia il secondo evento della manifestazione. Prevista anche la partecipazione di Master Mixo

Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, componenti della formazione storica dei Litfiba e, il secondo, anche dei Cccp, dei Csi Consorzio Suonatori Indipendenti e dei PGR, saranno ospiti sabato 11 novembre ad Artèmisia alle ore 17.15 del secondo appuntamento di ‘Lucca Capannori Underground Festival 2023’. A rendere ancora più eccezionale l’incontro, la presenza di Master Mixo, conduttore di Radio Capital, già ospite nell’edizione precedente del Festival. In questa occasione Master Mixo intervisterà Aiazzi e Maroccolo insieme a Gianmarco Caselli.

Al termine dell’incontro Aiazzi e Maroccolo riceveranno il ‘Premio Lucca Capannori Underground Festival’ per la diffusione della cultura underground.

“Avere due Litfiba come ospiti e Master Mixo nella veste di co-conduttore al Lucca Capannori Underground Festival ci riempie di orgoglio- dice Gianmarco Caselli, direttore artistico del Festival -. I Litfiba non hanno certo bisogno di presentazioni, e quelli delle origini sono stati fondamentali per far conoscere musica alternativa e underground ad un vasto pubblico”.

Durante l’incontro verrà ripercorsa la carriera dei due musicisti, in particolare la loro esperienza nei Litfiba, ma anche quella più recente che li ha visti tornare a collaborare musicalmente con l’album d’avanguardia Mephisto Ballad.

Il Lucca Capannori Underground Festival 2023 è organizzato da V.A.G.A. (Visioni Atipiche Giovani Artisti) con il patrocinio del Comune di Capannori e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e in collaborazione con ARCI LUCCA E VERSILIA, Effeottica Lucca e la mediapartenrship di Radio Sankara, La Settima Base, Riserva Indie.

Il programma della manifestazione è consultabile su www.luccaundergroundfestival. it