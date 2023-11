‘LUCCA CAPANNORI UNDERGROUND FESTIVAL’:FINALE DELL’EDIZIONE 2023 CON GLI ARTISTI DEL TERRITORIO

L’ultimo appuntamento dell’edizione 2023 del ‘Lucca Capannori Underground Festival’, in programma domani, sabato 25 novembre, alle ore 17.15 al polo culturale Artèmisia di Tassignano, sarà dedicato agli artisti del territorio.

“L’ultimo evento di questa edizione, così come è stato per il primo, – dichiara Gianmarco Caselli, direttore artistico del Festival – sarà dedicato agli artisti del territorio che fanno parte del Festival stesso o che gravitano comunque attorno ad esso concependolo sempre più come una grande famiglia artistica”.

Si inizierà con il reportage fotografico di Marco Puccinelli, “Algeria: la porta dell’Africa” introdotto da Simone Bracciali. La giornata proseguirà con una performance del Reo Dada Crew e con una lettura che rientra nell’ambito di Re Beat Generation, la rassegna del Festival dedicata alla Beat Generation, con l’attrice Elisa D’Agostino che sarà accompagnata musicalmente dal CRP Collettivo Rivoluzionario Protosonico, costola musicale del Festival.

L’evento si chiuderà con Giovani Visioni Underground, proiezione video dei lavori delle ragazze e dei ragazzi del Liceo Artistico “A. Passaglia” di Lucca pensati appositamente per il Festival.

L’evento è a ingresso gratuito fino a esaurimento posti; è consigliata la prenotazione via email a associazionevaga@gmail.com che dà diritto di precedenza all’entrata.

Il Lucca Capannori Underground Festival 2023 è organizzato da V.A.G.A. (Visioni Atipiche Giovani Artisti) con il patrocinio del Comune di Capannori e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e in collaborazione con ARCI LUCCA E VERSILIA, Effeottica Lucca e la mediapartenrship di Radio Sankara, La Settima Base, Riserva Indie.