Lucca Cambio Posto a Cena la serata per conoscere e divertirsi

“Cambio Posto a Cena” NO LIMITS

nessun limite di età

Sabato 21 marzo Cantina di Bacco via sottomonte 104 c Guamo Lucca serata

gli uomini si spostano durante la cena ad ogni portata in modo da conoscere e farsi conoscere da più persone durante la serata!

€ 25 a persona

Arrivo al locale h max h 20:30 si richiede massima puntualità in modo da iniziare tutti insieme la cena

Arrivo con verifica prenotazione e pagamento

Cena completa servita al tavolo 25€ a persona

a breve il menu *eventuali comunicazioni farlo sapere al momento della prenotazione

antipasto primo secondo dolce acqua vino caffè (liquori esclusi)

Dopo cena ci possiamo divertire con la disco 70 80 90 di Luis Paldi dj

Prenota il tuo posto a questa cena davvero originale

whatsapp al 349 6 128 128

Tel Sms al 366 536 22 33

scrivi nomi partecipanti e Cambio Posto a cena 21 marzo

Cantina di Bacco Guamo Lucca a 3km da uscita Lucca est direzione Ss 439 per Pontedera

Ampio parcheggio interno