LUCCA: CAMBIO ALLA DIREZIONE, FRANCESCO CIANCIULLI E’ IL NUOVO DIRETTORE

Francesco Cianciulli è il nuovo direttore della Federazione provinciale Coldiretti di Lucca. Fiorentino, 46 anni, Cianciulli subentra ad Alessandro Corsini chiamato a dirigere le federazioni Coldiretti di Forlì-Cesena e Rimini. Laureato in Economia all’Università di Firenze, con un’esperienza di consulenza aziendale, Cianciulli lavora da 18 anni in Coldiretti dove ha ricoperto diversi ruoli gestionali e nella direzione delle società di servizi dell’Organizzazione Agricola, in ultimo in Liguria a livello regionale. La nomina è stata deliberata all’unanimità dal Consiglio Direttivo della federazione provinciale, capitanato dal Presidente, Andrea Elmi e alla presenza del Direttore regionale, Angelo Corsetti e del Capo Area confederale, Giovanni Benedetti.

“Per me si tratta di un gradito ritorno in territori che ho già avuto l’occasione di apprezzare e conoscere anche nel recente passato, così come sono felice di ritrovare molte delle persone con le quali ho già condiviso parte del mio percorso all’interno di Coldiretti – commenta Cianciulli. – Ringrazio il collega Corsini per l’ottimo lavoro svolto al quale darò seguito con un percorso di crescita e rafforzamento del tessuto imprenditoriale agricolo, mettendo in campo politiche orientate all’agricoltura e all’agroalimentare e servizi sempre più incentrati sulle esigenze non soltanto delle imprese, ma anche della società civile; ho trovato una federazione con una presenza molto capillare sul territorio e con importanti professionalità impegnate quotidianamente sul piano sindacale, fiscale, tecnico e previdenziale; è per me un grande onore accettare questo incarico che gestirò con l’impegno e l’attenzione del buon padre di famiglia”.

“Un benvenuto e un grande in bocca al lupo a Francesco Cianciulli e un ringraziamento particolare ad Alessandro Corsini per la professionalità, la serietà e l’impegno che ha dedicato al nostro territorio” – commenta il Presidente Elmi.

