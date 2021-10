Lucca Book Festival: dall’11 al 14 novembre libri, autori, case editrici e giornalisti a colloquio

Presentata questa mattina (27 ottobre) la prima edizione del festival che si terrà alla Casa della Memoria e della Pace.

Valorizzazione delle piccole case editrici toscane di qualità e presentazioni di libri che dureranno ogni volta circa mezz’ora e vedranno dialogare assieme autori e giornalisti, in una sorta di intervista aperta al pubblico. Sono questi gli elementi qualificanti della prima edizione del Lucca Book Festival, realizzato da “Al Caffè di Daniela” in collaborazione con il Comune di Lucca e che si svolgerà dall’11 al 14 novembre prossimi alla Casa delle Memoria e della Pace, presso il castello sopra porta San Donato.

Questa mattina (27 ottobre) l’ideatrice del festival Daniela Bartolini, insieme agli assessori alla cultura, Stefano Ragghianti e alle politiche formative, Ilaria Vietina, hanno presentano il ricco programma che inizierà giovedì 11 novembre alle 17.00 con l’inaugurazione ufficiale del festival, dove porterà il suo saluto il sindaco Alessandro Tambellini e dove saranno presentate le case editrici che hanno aderito alla manifestazione: la Maria Pacini Fazzi di Lucca, la Libreria editrice fiorentina, Tralerighelibri di Castelnuovo Garfagnana, Edizioni dell’Erba-Erba d’Arno di Fucecchio, Carmignani editrice di Pontedera. Lo stesso pomeriggio sarà inaugurata la mostra dedicata a Beppe Ardinghi e Mari Di vecchio: introdurrà Alessandra Trabucchi.

“L’amministrazione comunale è particolarmente interessata alla promozione della lettura – hanno affermato gli assessori Vietina e Ragghianti – come mezzo per la crescita culturale del singolo cittadino e della società nel suo complesso. A questo riguardo abbiamo aderito recentemente anche al patto per la lettura che è stato promosso a livello nazionale, proprio con l’intento di mettere in rete tutte le esperienze e i soggetti che condividono l’idea che la lettura, declinata in tutte le sue forme, rappresenti uno straordinario strumento per favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico e sociale della città”.

Il programma. Dopo la giornata di anteprima di giovedì 11 novembre, venerdì 12 novembre, dalle 17.00, ci sarà la presentazione della prima terna di libri con la stessa Daniela Bartolini che intervisterà Ilaria Sabbatini, autrice de “Il Volto Santo e la via Francigena”; Monica Arena che intervisterà invece Marco Amerigo Innocenti su “Colleghi e carogne” ed Elisa Tambellini che leggerà alcune poesie introducendo il libro “Assolvenze e dissolvenze” di Augusta Romoli.

Sabato 13 novembre, sempre dalle 17.00, Daniela Bartolini intervisterà Luciano Luciani per il libro “Santo suicidio!”; Anna Benedetto sarà a colloquio con Maria Pia Pieri su “Piccolo sillabario dei pensieri inutili” e Luca Tronchetti intervisterà Beppe Calabretta sul libro “Indagini parallele”.

Domenica 14 novembre infine, a partire dalle 17.00, Cristiano Consorti dialogherà con Patrizia Lazzari su “L’ottava sopra”. A seguire sarà presentato da Vanina di Giuseppantonio e dalle autrici del gruppo La Panchina il libro “100 pagine di avventura”. Spazio ai più piccoli invece nel parco giochi di piazzale san Donato, dove in contemporanea, sempre dalle 17.00, si svolgerà una festa a loro dedicata: David Mayernik, docente di disegno dell’Università Notre Dame di Roma spiegherà il disegno ai bambini, con l’apporto di Maria Teresa Leone, Assunta Giannini, Rosanna Floris, Anita Arrighi.

“Abbiamo scelto la formula dell’intervista breve agli autori – ha spiegato l’ideatrice del Festival, Daniela Bartolini – per dare ritmo alle presentazioni dei libri e per cercare di cogliere e tenere alta l’attenzione del pubblico che sarà presente in sala. Tutte le presentazioni saranno peraltro arricchite da momenti musicali e da letture, sempre nell’ottica di rendere piacevole questo incontro con i libri”.

La manifestazione è realizzata con il patrocinio della Provincia di Lucca, della Regione Toscana e della Camera di Commercio di Lucca. Tutti i pomeriggi del Lucca Book Festival saranno a ingresso libero: sarà necessario esibire il green pass.