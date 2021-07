Preparativi in fermento per “Le Notti Incantate by Favoleggiando di Fiaba in Favola”. Vi aspettiamo per la prima serata dedicata ad “Alice nel Paese delle Meraviglie”, ALTOPASCIO – Venerdì 2 Luglio alle 21, in via Cavour, lungo il centro storico di Altopascio (Lucca).