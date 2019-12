“Lucca Bimbi 2020”, il grande evento dedicato alle famiglie a Lucca

In occasione del Natale, la festa dei bambini, divulgata l’anteprima del programma

Sabato 18 e domenica 19 aprile, dalle 10 alle 20, nella prestigiosa cornice del Real Collegio di Lucca, prende vita la 5° edizione di “Lucca Bimbi”, la più grande manifestazione in centro città dedicata ai bambini (da 0 a 12 anni) e alle famiglie, ideata e organizzata da Vitalba Scalia, Carmelo Arena, e dal piccolo Manuél, organizzata e promossa da Conexo aps, con il patrocinio del Comune di Lucca, Provincia di Lucca, Regione Toscana e Real Collegio di Lucca.

Grande novità della prossima edizione di Lucca Bimbi è la scelta di ampliare la manifestazione anche al 1° piano del “Real Collegio”. Un’edizione rinnovata con tantissime attività, aree tematiche, laboratori, fiabe, scienza, preistoria, lego e molto altro! Due giorni colmi di meraviglia e bellezza.

Il nuovo percorso delle fiabe “Favoleggiando di Fiaba in Favola” si svolgerà nelle varie sale del 1° piano. Oltre 100 metri di percorso emozionale, con scenografie fiabesche e con i personaggi più amati delle fiabe. Da Belle, a Peter Pan, da Elsa ad Alice, un percorso nell’immaginario, un viaggio interiore alla scoperta di ciò che conta davvero a dispetto del tempo che passa.

Sempre al 1° piano prenderà vita la nuova grande “Area Spettacoli” dove sarà possibile assistere al concerto delle sigle Disney della cantante Sunita Zucca, celebre giurata della trasmissione televisiva “All Togheter Now” di Canale 5. Ma anche all’esibizione del coro Voci Vivaci che faranno fare un viaggio indietro nel tempo con le canzoni più belle dello Zecchino D’Oro. Altro momento molto atteso, il Musical Aladdin, che condurrà gli spettatori in un viaggio da Mille e una Notte.

Tra le novità di questa 5° edizione di Lucca Bimbi, l’”Area Scientifica”, con la zona dedicata alla biologia alla scoperta delle tracce degli animali, e la zona dedicata alla geologia e alla chimica con esperimenti e la simulazione di un’esplosione vulcanica.

Numerose le conferme e le collaborazioni, fra le varie quella con l’archeologa Marcella Parisi, educatore museale, che curerà insieme al suo team di esperti “l’Area Preistorica”, proponendo tanti laboratori, lo scavo archeologico e la ricostruzione di un campo da caccia preistorico. Presente anche l’“Area Lego” con i suoi oltre 200 mq di spazio, più di 100 kg di mattoncini, laboratori, esposizione di bellissimi paesaggi, vasca con i Duplo, lo shop, e la novità esclusiva a Lucca Bimbi “la pista discesa delle macchine”. Altra piacevole conferma, l’area dei giochi in legno “C’era una Volta il Gioco”, un’area antica che invita alla lentezza, e promuove l’interazione genitore/bambino. Tantissimi giochi in legno, piccoli spettacoli di micro magia e giocoleria. Un’aria antica, dove riscoprire la gioia e la calma di giocare insieme in armonia.

Tantissimi anche i laboratori che animeranno questa 5° edizione, ma anche la Parata delle Principesse Disney, SpiderMan, e molte altre novità che presto saranno rivelate. L’evento sarà arricchito anche da un’area stand con l’eccellenza di articoli, prodotti e servizi a tema. Postazioni mini-food con gustose crepés, gelati, zucchero filato e popcorn. E l’Area food con panini ma anche primi piatti, e riso al curry dei Karē No Kuruma, che nella prossima edizione sono anche sponsor insieme a Mc Donald’s, Unicoop Firenze e Lucca Kids, solo per citarne alcuni.

“Con Lucca Bimbi – spiega la creatrice della manifestazione Vitalba Scalia – , ciò che ci proponiamo di fare è di infondere nel cuore dei genitori un pizzico di gioia e serenità, affinché nelle due giornate dell’evento, possano “lasciar fuori” le preoccupazioni e i problemi del quotidiano. Accontentare i bambini, farli divertire, farli sognare… non è difficile, anzi. Basta poco. I bambini portano già dentro di loro lo stupore e la meraviglia dell’inatteso. Per questo con Lucca Bimbi, crediamo fermamente che indirizzando gli adulti a vedere le cose da un’altra prospettiva, coinvolgendoli in prima persona e risvegliando il loro bambino interiore, possano riscoprire il valore del tempo trascorso insieme alla famiglia. Il tempo passa in fretta e sono pochi gli anni durante i quali i nostri figli vogliono stare con noi genitori. Inutile ricoprirli di regali, giocattoli, i bambini per essere felici desiderano tempo da trascorrere insieme ai loro cari.

Il nostro messaggio parte da una famiglia a tutte le altre e si propone con il tempo, di poter essere una cassa di risonanza, una melodia di amore e rispetto che possa giungere al cuore di molti.”

Tutte le info e il programma completo su: www.luccabimbi.com

Infoline: Vitalba Scalia: 348 7695994 – info@luccabimbi.com – Pagina Facebook: www.facebook.com/luccabimbi/