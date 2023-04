GIOVEDÌ 1 GIUGNO 2023 ALLE ORE 21:30

Lucca, Balera, la serata che non c’era, la nuova serata di ballo per coppie e amici

Il Guercio

Evento unico

Entra subito in lista inviti per farti mandare l’avviso scrivici su whatsapp al 349 6 128 128 tuo nome e la parola “ballo”

GIOVEDI 1 GIUGNO (il giorno dopo è festivo) h 21:30 presso il Guercio Lucca via per camaiore 3412



vieni e scopri perché la nostra è una serata particolare! BALERA, la serata che non c'era!

Serata aperta a tutti, per gli amanti dei ballabili, della bella musica da condividere in coppia o con amici, questa è la serata che abbiamo pensato per te!

I vecchi ed i nuovi grandi successi ballati nell’ampia sala esclusiva dedicata solo per noi!

music performer Marco Vigiani direttamente da Planet Tv

Organizzazione Luis Paldi

Una serata speciale aperta a tutti di qualsiasi età, coppie, amici, single della toscana e della liguria.

Arrivo previsto h 21:30 max h 22 (ci raccomandiamo puntuali) con verifica prenotazione alla serata, pagamento e consegna della Drink Card

“La danza è una poesia in cui ogni parola è un movimento.”

Mata Hari



Prenota subito la tua serata “Balera”

whatsApp 349 6 128 128

Tel Sms 366 536 22 33

mail a luispaldi@gmail.com

scrivi "Balera", 1 nome e quanti siete COSTO ingresso alla sala + 1 drink 17€

MOLTO IMPORTANTE PER NOI:

Se hai prenotato e per vari motivi ti sono sopraggiungi imprevisti ti preghiamo gentilmente sempre di comunicarcelo con largo anticipo, è una cortesia che ti chiediamo di rispettare e ti ringraziamo.



Ampio parcheggio nei pressi, se non trovi posto nel primo parcheggio, oltrepassare il locale sempre sulla destra c'è possibilità di trovare un altro grande parcheggio.